Ce pensie are Traian Băsescu după recalculare. Cât primește de la statul român, de fapt: ”Mi se pare anormal”

Ce pensie are Traian Băsescu după recalculare. Cât primește de la statul român, de fapt: ”Mi se pare anormal”
Traian Băsescu/ sursă foto: social media
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Traian Băsescu a ieșit la pensie în anul 2014 cu un venit de 2.950 de lei, după 44 de ani de activitate, dintre care 12 ani în funcția de comandant de navă, 10 ani ca șef al statului român și alți 10 în structuri guvernamentale. Odată cu indexările și recalcularea pensiilor, fostul președinte al României are acum un venit de peste 10.000 de lei. 

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a vorbit public despre veniturile sale, amintind că inițial a încasat o pensie de 2.950 de lei, după 44 de ani de actvitate. Odată cu noile modificări aduse legii pensiilor, veniturile sale s-au majorat cu 6.000 de lei, astfel că în prezent are o pensie de 11.000 de lei.

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Fostul președinte susține că nu întreaga majorare provine de la ultima recalculare a pensiilor. Aproximativ 6.000 de lei provin din aplicarea noii legi a pensiilor, în timp ce diferența s-a acumulat anterior, inclusiv prin indexările succesive din ultimii ani.

Înainte de a ocupa cea mai înaltă funcție în stat, acesta a fost prijmar general al Capitalei – în perioada iunie 2000 – decembrie 2004. Ulterior, el a condus țara timp de două mandate ca președinte – între anii 2004 și 2014.

„Am 11.000 de lei pensie, deci nu este o pensie specială. Eu am ieșit la pensie cu 2.950 de lei, în noiembrie 2014, atât a fost pensia mea atunci. Cu asta am ieșit, vă aduc fluturașul. Am câștigat 6.000 de lei la pensie cu noua lege a pensiilor.

Nu mi se pare că am o pensie prea mare, mi se pare că s-a mărit brusc. Nu mi se pare că am o pensie prea mare, mi se pare că s-a mărit brusc. Dacă e ceva ridicol, e că un salariat care a fost comandant pe navă, primar general al Capitalei, ministru, peședinte, după 44 de ani de serviciu, iese cu 2.950 de lei la pensie. Asta mi se pare anormal”, a declarat fostul președinte la Digi24.

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