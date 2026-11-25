Athos Salomé, supranumit în mediul online „Noul Nostradamus”, lansează o nouă serie de previziuni pentru anul 2027. Brazilianul susține că lumea s-ar putea confrunta cu atacuri cibernetice de amploare, tensiuni legate de dezvoltarea inteligenței artificiale, probleme privind resursele de apă și apariția unei noi amenințări epidemiologice.

În vârstă de 40 de ani, Athos Salomé și-a câștigat notorietatea prin predicțiile sale referitoare la evenimente cu impact global. De această dată, atenția sa se îndreaptă către riscuri care ar putea influența infrastructura esențială, securitatea tehnologică și sănătatea publică la nivel internațional.

Atacurile cibernetice, printre cele mai mari riscuri ale anului 2027

Potrivit lui Athos Salomé, una dintre cele mai mari amenințări pentru societatea modernă o reprezintă atacurile informatice asupra infrastructurilor care asigură distribuția energiei electrice. Acesta avertizează că astfel de incidente ar putea avea efecte majore asupra funcționării orașelor și a serviciilor esențiale.

„Unul dintre cele mai mari pericole pentru societatea modernă îl reprezintă atacurile cibernetice asupra sistemelor care gestionează alimentarea cu energie electrică. O asemenea acțiune ar putea arunca orașe întregi în beznă și ar afecta grav spitalele, transporturile, telecomunicațiile, alimentarea cu apă și instituțiile financiare”, susține acesta.

Salomé consideră că rețelele de distribuție a energiei electrice ar putea deveni puncte strategice în eventuale conflicte și avertizează că dependența tot mai mare de infrastructura digitală amplifică vulnerabilitatea unor sectoare-cheie.

Lupta pentru supremația în inteligența artificială

Dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale continuă să schimbe raporturile de forță dintre state și companii, iar Athos Salomé crede că anul 2027 ar putea aduce o competiție și mai intensă pentru controlul tehnologiilor de ultimă generație.

În opinia sa, miza nu va fi reprezentată doar de beneficiile economice, ci și de avantajele strategice pe care le-ar putea obține actorii implicați în această cursă tehnologică.

„Nu ar fi vorba despre o simplă investiție financiară. Obiectivul ar putea fi obținerea controlului asupra brevetelor, descoperirilor științifice și tehnologiilor considerate strategice pentru securitatea națională a statului care face achiziția”, explică Salomé.

Acesta susține că dezvoltarea inteligenței artificiale ar putea avea consecințe și asupra consumului de resurse naturale, în special al apei potabile.

Presiune asupra resurselor de apă și posibile noi amenințări sanitare

Brazilianul atrage atenția asupra consumului ridicat de apă asociat infrastructurii tehnologice care susține dezvoltarea inteligenței artificiale. În contextul schimbărilor climatice și al secetelor prelungite, acesta consideră că anumite regiuni ar putea resimți o presiune suplimentară asupra resurselor disponibile.

„Secetele prelungite, infrastructura învechită și necesarul tot mai mare de apă pentru răcirea centrelor de date care susțin inteligența artificială ar putea crea o problemă majoră. Consumul acestor facilități tehnologice ar putea pune o presiune suplimentară asupra resurselor disponibile”, avertizează brazilianul.

În același timp, la șase ani de la pandemia de COVID-19, Salomé afirmă că nu poate fi exclusă apariția unei noi amenințări epidemiologice. Acesta consideră că un eventual focar ar putea apărea în Asia de Sud-Est sau în Africa și ar reprezenta un test important pentru sistemele de sănătate.

„Nu cred că ar fi neapărat un eveniment comparabil cu pandemia de COVID-19, însă ar putea atrage atenția comunității internaționale și ar testa pregătirea sistemelor de sănătate din mai multe țări”, este avertismentul său.

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Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru 2027. Ce se va întâmpla în apropierea Mării Negre