Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru 2027. Ce se va întâmpla în apropierea Mării Negre

Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru 2027. Ce se va întâmpla în apropierea Mării Negre
Nostradamus/ sursa foto: colaj CANCAN
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Nostradamus continuă să atragă atenția chiar și după 450 de ani de la moartea sa. Previziunile sale sunt extrem de apreciate, iar acum au fost din nou interpretate pentru anul ce urmează. Profețiile sale arată un 2027 dominat de foc și distrugere.

Nostradamus a fost unul dintre cei mai cunoscuți astrologi și prezicători ai lumii. El a murit în anul 1566, însă scrierile sale continuă să fie interpretate și astăzi. Acesta a făcut previziuni importante, precum Marele Incendiu din Londra, Revoluția Franceză și asasinarea președintelui american John F. Kennedy. În prezent, susținătorii săi au lansat noi interpretări ale profețiilor sale pentru 2027. Aceștia susțin că ar izbucni incendii de proporții care ar afecta majoritatea regiunilor lumii.

Previziunile lui Nostradamus pentru 2027

Nostradamus

Nostradamus

Potrivit scrierilor lui Nostradamus, anul 2027 ar fi dominat de foc și distrugere. Un incendiu ar putea izbucni în Apus, iar din Sud s-ar putea extinde. În plus, el vorbește despre economia globală. Astfel, interpretările unor pasaje sugerează posibilitatea unei perioade marcate de instabilitate financiară, mai multe datorii și pierderea valorii unor active.

„Un foc venit din ceruri va izbucni în Apus, iar dinspre Sud se va întinde către Răsărit. Viermi pe jumătate morți vor rătăci, fără să mai găsească nici măcar o rădăcină”, arată previziunile lui Nostradamus.

De asemenea, astrologul face referire la bogății reprezentate de aur și argint, a căror valoare ar fi umflată artificial. Totodată, previziunile lui Nostradamus arată o posibilă evoluție tensionată în zona Orientului Mijlociu și a Mării Negre.

„Prin foc și arme, nu departe de Marea Neagră, va veni din Persia pentru a cuceri Trebizonda”, se mai arată într-un catren atribuit lui Nostradamus.

„Nostradamus al Americii”, despre un posibil război cu durată de aproape trei decenii

John Hogue, cunoscut drept „Nostradamus al Americii” a făcut de curând și el previziuni importante. Acesta a vorbit despre un posibil război care ar dura 27 de ani.

În plus, astrologul prezintă pentru anul 2028 o criză economică în Statele Unite ale Americii, dar a precizat și despre așa-numitul „Al Treilea Antihrist”.

„Avertizez de multă vreme asupra acestui pericol. Dacă rezervele de arme convenționale ale Occidentului, în special cele ale Statelor Unite, ar ajunge să fie epuizate, ar rămâne disponibile importantele arsenale nucleare tactice și strategice, inclusiv cele capabile să lovească la distanțe intercontinentale. Al Treilea Antihrist va fi în curând nimicit, iar războiul său va dura 27 de ani”, a spus John Hogue , conform The Sun.

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