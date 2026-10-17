O nouă profeție atribuită Babei Vanga vizează noiembrie 2026. Ce ne-ar aștepta peste câteva săptămâni

Baba Vanga are câteva previziuni îngrijorătoare pentru următoarele câteva luni, printre care o schimbare la conducerea Rusiei și temeri legate de un al treilea război mondial. Controversatei clarvăzătoare i s-a atribuit anterior meritul de a fi prezis câteva evenimente majore, printre care atacurile teroriste din 11 septembrie din SUA și pandemia de Covid-19.

Bunica bulgară a murit în august 1996, dar înainte de a se stinge din viață a făcut o serie de previziuni, dintre care multe ar urma să se împlinească. Baba Vanga nu și-a pus niciodată predicțiile pe hârtie; în schimb, acestea au fost transmise celor mai apropiați de ea, printre care și nepoata sa, Krasimira Stoyanova.

Se pare că, pentru acest an, previziunile Babei Vanga au inclus inclusiv cutremure, incendii și dezastre naturale. Ea a avertizat, de asemenea, că acesta este anul în care oamenii ar putea începe să fie înlocuiți de mașini, ceea ce reflectă îngrijorările exprimate de unii experți în inteligență artificială cu privire la pierderea locurilor de muncă.

Previziunile sumbre ale Babei Vanga

Pe măsură ce ne îndreptăm cu pași repezi spre sfârșitul anului, mai sunt încă câteva previziuni care se arată la orizont. Se pare că Baba Vanga a prezis că Rusia va avea un nou lider până în 2027, punând capăt mandatului de 26 de ani al lui Vladimir Putin și marcând, probabil, începutul unei noi ere de turbulențe politice, care ar putea duce la izbucnirea unor conflicte între marile puteri mondiale.

De fapt, atât Baba Vanga, cât și colegul ei clarvăzător Nostradamus credeau că acesta ar putea fi anul în care va izbucni Al Treilea Război Mondial. Și dacă asta nu e suficient, Baba Vanga a prezis, de asemenea, că până în noiembrie vor sosi pe Pământ primii extratereștri, ceea ce înseamnă că luna viitoare ar putea fi una plină de evenimente.

Privind spre anul viitor, se pare că unii dintre noi ar putea ajunge să aibă puteri supraomenești. Potrivit clarvăzătoarei, în 2027 unii oameni ar putea ajunge să aibă „trăsături de tip suprauman”, profeția sugerând că acest lucru ar putea fi cauzat de o boală misterioasă sau de un experiment genetic.

Pe lângă previziunea Babei Vanga conform căreia extratereștrii ar putea să ne dea peste cap viața până la sfârșitul lunii viitoare, încă din anii 1960 fizicianul austriac Heinz von Foerster a prezis că lumea se va sfârși pe 13 noiembrie 2026, adică peste doar câteva săptămâni.

Spre deosebire de Baba Vanga, care se baza pe puterile sale psihice, von Foerster a analizat 24 de estimări ale populației mondiale pe o perioadă de câteva mii de ani, pentru a vedea cât de rapid creștea populația.

Cercetarea sa a arătat că, în timp ce în trecut era nevoie de secole pentru ca populația să se dubleze, procesul s-a accelerat, iar fiecare dublare a avut loc mai repede decât cea precedentă. Omul de știință a susținut că, dacă lucrurile vor continua în acest fel, va veni un moment în care aceste dublări vor fi atât de rapide încât vom rămâne fără spațiu și – după cum a spus el – vom ajunge să fim „striviți până la moarte”.

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