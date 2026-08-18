Acasă » Știri » Cea mai nouă profeție a „Profetului Apocalipsei”: Război total între aceste 5 țări, în octombrie 2026. El a prezis corect pandemia Covid-19, moartea Reginei Elisabeta a II-a și războiul din Iran

Cea mai nouă profeție a „Profetului Apocalipsei”: Război total între aceste 5 țări, în octombrie 2026. El a prezis corect pandemia Covid-19, moartea Reginei Elisabeta a II-a și războiul din Iran

De: Anca Chihaie 18/08/2026 | 15:39
Cea mai nouă profeție a Profetului Apocalipsei: Război total între aceste 5 țări, în octombrie 2026. El a prezis corect pandemia Covid-19, moartea Reginei Elisabeta a II-a și războiul din Iran
Craig Hamilton-Parker
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Craig Hamilton-Parker, supranumit „Profetul Apocalipsei” sau „noul Nostradamus”, revine cu o predicție sumbră pentru următoarele luni ale anului 2026. Clarvăzătorul britanic susține că perioada dintre sfârșitul verii și toamna acestui an ar putea fi marcată de o intensificare a conflictelor internaționale, iar una dintre previziunile sale indică izbucnirea unui război în care ar putea fi implicate nu mai puțin de cinci țări.

Hamilton-Parker este cunoscut în special pentru afirmațiile sale privind evenimente majore care au avut loc în ultimii ani. Printre predicțiile pe care susținătorii săi le consideră corecte se numără pandemia de COVID-19, Brexitul, victoria lui Donald Trump la alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2016 și moartea Reginei Elisabeta a II-a.

Cea mai nouă profeție a „Profetului Apocalipsei”

De-a lungul timpului, britanicul a făcut numeroase previziuni despre situația politică și geopolitică internațională. Unele dintre acestea au fost ulterior asociate cu evenimente reale, în timp ce altele nu s-au confirmat. Cu toate acestea, aparițiile sale continuă să atragă atenția, mai ales atunci când predicțiile vizează posibile conflicte militare de amploare.

Cea mai recentă avertizare privește perioada următoare. Potrivit interpretărilor prezentate de Hamilton-Parker, intervalul august-septembrie 2026 ar putea aduce o creștere a tensiunilor și a confruntărilor dintre state. Situația ar urma să atingă un punct critic în luna octombrie, când, susține el, un conflict ar putea implica simultan până la cinci țări.

Predicția este cu atât mai alarmantă cu cât vine într-un moment în care mai multe regiuni ale lumii sunt deja afectate de tensiuni militare, dispute teritoriale și instabilitate politică. În ultimii ani, conflictele din diferite zone ale globului au generat temeri privind extinderea acestora și implicarea unor puteri internaționale.

Hamilton-Parker își bazează predicțiile pe o practică tradițională indiană numită Nadi. Aceasta presupune interpretarea unor manuscrise despre care adepții acestei tradiții cred că ar conține informații despre destinul oamenilor și despre evenimente viitoare. Clarvăzătorul susține că pentru cele mai recente avertismente nu s-a bazat pe o singură interpretare, ci pe mai multe astfel de lecturi.

În viziunea sa, perioada 2026-2027 reprezintă un interval deosebit de important, caracterizat prin instabilitate și evenimente care ar putea avea consecințe internaționale. Predicția referitoare la luna octombrie este prezentată drept una dintre cele mai apropiate și mai grave avertizări din seria sa.

Nu este pentru prima dată când Hamilton-Parker vorbește despre posibilitatea izbucnirii unor conflicte majore. În materialele sale despre anul 2026, britanicul a făcut mai multe previziuni legate de geopolitică, economie, schimbări politice și tensiuni sociale.

În trecut, el a susținut că a anticipat apariția unei boli asemănătoare gripei care urma să se răspândească la nivel global. Declarația a fost ulterior asociată cu pandemia de coronavirus, izbucnită la nivel mondial în 2020. De asemenea, susținătorii săi afirmă că unele dintre predicțiile sale au anticipat schimbările politice din Marea Britanie și ascensiunea lui Donald Trump.

CITEŞTE ŞI: Hackerul „Virus”, dat în urmărire după condamnarea în SUA, prins la Sinaia cu un sistem care schimba numerele de înmatriculare

Alertă în Galaţi! O dronă a fost eliminată de un F-18 spaniol

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cele 3 zodii care își schimbă destinul până la sfârșitul lui 2026. Apar oportunități uriașe!
Știri
Cele 3 zodii care își schimbă destinul până la sfârșitul lui 2026. Apar oportunități uriașe!
Cine este Călin Şerban de la Burlacii: Foc în Paradis și ce studii are. S-a despărțit de iubită după o relație de 10 ani
Știri
Cine este Călin Şerban de la Burlacii: Foc în Paradis și ce studii are. S-a despărțit de iubită…
Bolojan, TRANȘANT după decizia CCR privind Legea ANI: Nu putem schimba principiile în funcție de persoană
Mediafax
Bolojan, TRANȘANT după decizia CCR privind Legea ANI: Nu putem schimba principiile în...
La 24 de ore după decizia CCR, Bolojan sare în apărarea lui Dominic Fritz. Denunță un atac politic. Ce spune despre declarațiile de avere ale concubinelor
Gandul.ro
La 24 de ore după decizia CCR, Bolojan sare în apărarea lui Dominic...
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală:...
CEO-ul care a concediat 900 de angajați pe Zoom a fost dat afară. Acum își cere postul înapoi
Adevarul
CEO-ul care a concediat 900 de angajați pe Zoom a fost dat afară....
Cazul avionului chinez interceptat de avioane maghiare de luptă la granița cu România. Ancheta a dezvăluit cauza incidentului
Digi24
Cazul avionului chinez interceptat de avioane maghiare de luptă la granița cu România....
Și-a făcut SINGUR „legea” pe stradă! Un clujean și-a construit un LIMITATOR de viteză. Autoritățile l-au demolat, poliția îl caută
Mediafax
Și-a făcut SINGUR „legea” pe stradă! Un clujean și-a construit un LIMITATOR de...
Parteneri
Alina Laufer, criticată dur de internauți după ce și-a făcut intervenții la nivelul feței: „Te-ai desfigurat”! Arată complet diferit acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Alina Laufer, criticată dur de internauți după ce și-a făcut intervenții la nivelul feței: „Te-ai...
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Prosport.ro
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Descoperire neașteptată în apartamentul în care a murit Hayden Panettiere. Ce au găsit anchetatorii pe o saltea
Click.ro
Descoperire neașteptată în apartamentul în care a murit Hayden Panettiere. Ce au găsit anchetatorii pe...
Vladimir Kliciko, mesaj sfâșietor după moartea lui Hayden Panettiere. Ce a spus despre relația lor
Digi 24
Vladimir Kliciko, mesaj sfâșietor după moartea lui Hayden Panettiere. Ce a spus despre relația lor
Un elvețian a intrat în România cu o mașină de 200.000 de euro. Polițiștii de frontieră l-au urmărit și i-au confiscat-o
Digi24
Un elvețian a intrat în România cu o mașină de 200.000 de euro. Polițiștii de...
Brandul care aduce în România rivalul chinez pentru Land Rover Defender
Promotor.ro
Brandul care aduce în România rivalul chinez pentru Land Rover Defender
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Ce îți poți cumpăra de la Lidl cu doar 19,99 lei? Descoperă produsul solar din TOP 8 soluții pentru casă și grădină
go4it.ro
Ce îți poți cumpăra de la Lidl cu doar 19,99 lei? Descoperă produsul solar din...
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Descopera.ro
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Go4Games
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
La 24 de ore după decizia CCR, Bolojan sare în apărarea lui Dominic Fritz. Denunță un atac politic. Ce spune despre declarațiile de avere ale concubinelor
Gandul.ro
La 24 de ore după decizia CCR, Bolojan sare în apărarea lui Dominic Fritz. Denunță...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cele 3 zodii care își schimbă destinul până la sfârșitul lui 2026. Apar oportunități uriașe!
Cele 3 zodii care își schimbă destinul până la sfârșitul lui 2026. Apar oportunități uriașe!
Cine este Călin Şerban de la Burlacii: Foc în Paradis și ce studii are. S-a despărțit de iubită ...
Cine este Călin Şerban de la Burlacii: Foc în Paradis și ce studii are. S-a despărțit de iubită după o relație de 10 ani
Marius Tucă Show începe miercuri, 19 august, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Toni Neacșu
Marius Tucă Show începe miercuri, 19 august, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Toni Neacșu
Dima a renunțat la facultate și a devenit milionar! Pasiunea care i-a schimbat radical viața
Dima a renunțat la facultate și a devenit milionar! Pasiunea care i-a schimbat radical viața
Cheloo, primele declarații după ce a participat la Asia Express 2026: „Totul e frustrant!”
Cheloo, primele declarații după ce a participat la Asia Express 2026: „Totul e frustrant!”
Nu e o glumă! Cât a plătit Speak pentru două nopți de cazare pe litoralul românesc
Nu e o glumă! Cât a plătit Speak pentru două nopți de cazare pe litoralul românesc
Vezi toate știrile