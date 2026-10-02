Andreea Popescu se mută la casă nouă. Anunțul făcut de fosta soție a lui Rareș Cojoc

Andreea Popescu se mută la casă nouă. Anunțul făcut de fosta soție a lui Rareș Cojoc
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Andreea Popescu/ sursa foto: colaj CANCAN
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Andreea Popescu traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. După divorțul de Rareș Cojoc, a trecut printr-o serie de transformări. Acum fosta dansatoare a Deliei a decis că este momentul să se mute la casă nouă.

Vestea că Andreea Popescu și Rareș Cojoc au mers pe drumuri separate a șocat o țară întreagă. Bruneta a plecat din penthouse-ul fostului partener și s-a mutat cu cei trei copii într-o casă care pare să nu fi fost pe placul ei.

La câteva luni distanță, influencerița a decis că trebuie să facă o schimbare importantă în viața sa, așa că și-a cumpărat o locuință nouă, mai spațioasă și gata să fie amenajată după bunul plac. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Andreea Popescu se mută la casă nouă

După divorțul de Rareș Cojoc, Andreea Popescu și-a achiziționat o mașină de lux, dar și un penthouse spectaculos. Are o suprafață considerabilă, patru dormitoare, dintre care trei sunt pentru copii și unul pentru ea.

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Aceasta a mărturisit că acum va avea mai mult spațiu de depozitare și fiecare membru al familiei va avea un loc separat de dormit. Penthouse-ul în care locuia împreună cu fostul partener valorează peste două milioane de euro, dar se pare că bruneta nu s-a lăsat mai prejos.

Andreea Popescu/ sursa foto: social media

Andreea Popescu/ sursa foto: social media

Fosta soție a lui Rareș Cojoc urmează să își amenajeze casa

Fosta parteneră a lui Rareș Cojoc a decis să facă un pas important în viața sa și a copiilor ei. Aceasta a împărtășit în mediul online că urmează să își amenajeze casa după bunul plac.

Pe lângă cele patru camere, locuința mai dispune de o terasă încăpătoare, dar și mai multe spații de depozitare pentru toate cele necesare de zi cu zi.

”Maica Domnului, îți mulțumesc! Gataaaa! Mă mut într-o casă mult mai mare, unde fiecare copil va avea dormitorul lui, iar eu pe al meu. Acum începe partea care îmi place ceeel mai mult: amenajarea!”, a declarat Andreea Popescu în mediul online.

VEZI ȘI: Andreea Popescu a stârnit îngrijorare cu ultima apariție! De unde sunt urmele de pe gât

În ce relații a rămas Andreea Popescu cu Delia Matache, de fapt. Ce s-a întâmplat între cele două: ”Am luat-o pe alt drum”

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