În ce relații a rămas Andreea Popescu cu Delia Matache, de fapt. Ce s-a întâmplat între cele două: ”Am luat-o pe alt drum”

Delia Matache și Andreea Popescu au fost foarte apropiate în perioada în care aceastafăcea parte din echipa de dansatoare, iar prietenia lor a depășit granițele scenei. De-a lungul anilor, însă, drumurile celor două s-au separat, iar legătura dintre ele s-a răcit, pe măsură ce fiecare și-a construit propria viață.

Andreea Popescu a făcut parte timp de aproximativ cinci ani din echipa Deliei, fiind dansatoarea artistei. În tot acest timp, apropierea dintre ele a depășit relația profesională. Cele două au devenit prietene foarte bune și au petrecut mult timp împreună, atât la spectacole, cât și în afara scenei.

Ce s-a întâmplat între Andreea Popescu și Delia

Ulterior, fiecare a început un nou capitol al vieții. Andreea Popescu și-a schimbat prioritățile, iar Delia s-a căsătorit. Programul încărcat și transformările din viața personală au făcut ca întâlnirile dintre cele două să devină tot mai rare. Distanțarea nu ar fi fost însă provocată de un conflict, ci mai degrabă de faptul că fiecare a pornit pe un alt drum.

Andreea Popescu a povestit recent despre perioada respectivă și a recunoscut că, dacă ar putea retrăi un moment din trecut, ar alege fără ezitare anii petrecuți alături de Delia. Pentru ea, acea etapă rămâne una dintre cele mai frumoase perioade.

Chiar dacă nu mai au aceeași apropiere ca în urmă cu ani, relația dintre ele pare să fi rămas una specială. Andreea a explicat că atunci când ajung să se revadă, chiar și după perioade lungi în care nu au mai vorbit sau nu s-au întâlnit, senzația este ca și cum timpul nu ar fi trecut.

Cătălin Măruță: Dacă ai putea să te întorci într-o singură noapte din perioada Deliei, perioada Liviu Vârciu, perioada Mihai Bendeac, ce moment ai retrăi și cu cine? Andreea Popescu: Cu Delia. Cu Delia, clar. Fără dar și poate. Cătălin Măruță: Ați fost mult timp împreună? Andreea Popescu: Da. Cinci ani, prietene cele mai bune. Cătălin Măruță: Mai vorbiți acum? Și, la un moment dat, tu ai apucat-o pe un alt drum, nu?’ Andreea Popescu: Da. Și ea s-a căsătorit, știi cum, ne-am căsătorit și, da, într-adevăr, eu am luat-o pe un alt drum, nu mai ieșeam, nu mai petreceam atât de mult. Și, cumva, ne-am distanțat, dar timpul, la un moment dat, ne-a dus din nou împreună și, știi cum e, dacă nu ne vedem un an, doi și ne revedem pe stradă, e ca și când ne-am văzut alaltăieri. Cătălin Măruță: Ai rămas, ai rămas într-o relație foarte bună cu Delia și ați și lucrat multe împreună și de asta zic că ați fost și foarte apropiate ca prietene. Foarte frumos. Andreea Popescu: Da, foarte mult, da. Exact.

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