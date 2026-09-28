Andreea Popescu a făcut cunoștință cu noua iubită a lui Rareș Cojoc! Cum a decurs întâlnirea dintre cele două: „Nu complic situația”

Divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc a fost unul pașnic, iar cei doi au rămas în relații bune de dragul celor mici. Chiar imediat după despărțire, aceștia s-au afișat din nou împreună și pare chiar că relația lor este mai bună acum. Cei doi foști parteneri sunt deschiși unul față de altul, iar recent Andreea Popescu a făcut cunoștință cu noua iubită a lui Rareș Cojoc. Bruneta a vorbit despre marea întâlnire.

După o relație de 15 ani, o căsnicie de 10 ani și trei copii împreună, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au anunțat divorțul. Cei doi au luat-o pe drumuri separate, însă au rămas în relații bune de dragul copiilor pe care îi au împreună. Fiecare își vede acum de drumul său, iar Rareș Cojoc deja și-a refăcut viața.

Dansatorul se iubește acum cu fotomodelul Claudia Dumitru, iar cei doi deja s-au mutat împreună. Mai mult, se pare că acesta le-a făcut deja cunoștință fostei cu actuala. Cum a decurs întâlnirea dintre cele două?

Andreea Popescu, întâlnire cu iubita lui Rareș Cojoc

Andreea Popescu și Claudia Dumitru au marcat prima întâlnire, iar acum bruneta a vorbit despre cum a decurs totul. Aceasta a mărturisit că își dorește armonie în relația cu Rareș Cojoc, așa că nu a avut nicio problemă să o întâlnească pe noua iubită a acestuia.

Întâlnirea dintre cele două a mers cât se poate de bine, asta și pentru că Andreea Popescu a mers pe principiul ce ție nu îți place, altuia nu îi face. Bruneta este deschisă, iar de dragul copiilor săi este gata să facă multe.

„Nu intervin în viața lui, nu complic situația (…) Nu că sunt decentă, ci foarte decentă și super înțelegătoare, atât de înțelegătoare încât am fost deschisă și să cunosc partenera și să vorbesc cu ea și pentru copii, pentru armonie. Eu dacă aș fi făcut probleme, ce armonie ar fi existat? Sau invers. Nu exista nicio armonie (…) Foarte bine, bine (n.r. cum a fost prima întâlnire cu iubita lui Rareș Cojoc). Eu sunt o persoană care este capabilă să lase foarte mult de la ea, să mă pun în situația persoanei respective și ce mie nu-mi place, altuia nu îi fac”, a declarat Andreea Popescu, la Antena Stars.

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Foto: Instagram