Cât costă să îți cânte Georgiana Lobonț la nuntă? Suma nu este deloc una mică

Georgiana Lobonț este una dintre artistele apreciate din România, iar mulți sunt cei care își doresc ca aceasta să cânte la evenimentele private pe care le organizează. Cântăreața știe să facă atmosferă, însă prezența ei la un eveniment este destul de costisitoare. Cât cere artista pentru un program de 45 de minute și ce condiții are pentru a participa la eveniment.

Georgiana Lobonț este una dintre cele mai solicitate artiste la evenimente private din România, însă cei care își doresc să o vadă live trebuie să bage adânc mâna în buzunar. De asemenea, se pare că aceasta nu acceptă chiar orice invitație, mai ales dacă evenimentul presupune o deplasare într-o altă zonă a țării.

Mai exact, se pare că Georgiana Lobonț nu va cânta la un eveniment decât în cazul în care are două sau mai multe concerte în acea zonă. De asemenea, artista se deplasează împreună cu orchestra, iar durata programului artistic este stabilită în funcție de eveniment.

Pentru un program de 45 de minute, Georgiana Lobonț cere suma de 10.000 de euro, la care se mai adaugă și TVA și costul transportului calculat în funcție de numărul de kilometri.

„Astfel se împarte transportul și cazarea, dar și celelalte cheltuieli cu celălalt organizator”, spune managementul artistei.

Georgiana Lobonț, invitat de seamă la nunți

Deși pentru mulți suma solicitată de Georgiana Lobonț pentru un eveniment privat poate să pară mare, artista are numeroși fani care abia așteaptă să o cheme la nuntă sau la alte petreceri. De exemplu, o familie din Cluj a avut-o drept invitat de seamă la nuntă.

Artista a animat petrecerea așa cum doar ea știe să o facă, iar cei care i-au solicitat serviciile spun că a meritat din plin.

„Eu și soțul meu am invitat-o la o nuntă aici, în Ardeal, și am plătit pentru un program 10.000 de euro. A fost un dar pentru fiica noastră, care s-a măritat toamna trecută. Dar a meritat. E o amintire pentru toată viața. Georgiana știe să facă spectacol, iar bucuria nuntașilor și a mirilor a fost imensă”, a declarat mama miresei.

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