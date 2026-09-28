Ea este femeia din Vrancea ucisă de soț. Familia tinerei nu își poate explica gestul

Un nou caz de femicid în România! O tânără de 27 de ani din comuna Gugești, județul Vrancea, a fost ucisă de către propriul soț. Din primele informații, între cei doi ar fi izbucnit un conflict pe fondul geloziei, iar bărbatul și-a înjunghiat partenera. Familia tinerei este distrusă de durere și nu poate accepta ce s-a întâmplat.

Tragedia s-a petrecut în comuna Gugești, în noaptea de sâmbătă spre duminică. La ora 1:37, un apel la 112 a anunțat că între cei doi soți a izbucnit un scandal. La adresă au fost trimise imediat echipaje de poliție și medicale, însă a fost prea târziu pentru tânăra de 27 de ani. Aceasta s-a stins din viață, iar echipajele de salvare nu au mai putut face nimic pentru ea.

În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că femeia ar fi fost înjunghiată în timpul conflictului de soțul ei, un bărbat de 32 de ani. Primele verificări indică gelozia drept posibil motiv al scandalului. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, după administrarea probatoriului, fiind cercetat pentru violență în familie, sub forma omorului. Ulterior, instanța a admis propunerea procurorilor, iar acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Familia tinerei este distrusă de durere

Moartea tinerei de 27 de ani a venit ca un șoc pentru familie. Apropiații nu pot accepta că aceasta nu mai este în viață și că a fost ucisă chiar de către propriul soț. Verișorul acesteia a publicat mai multe mesaje sfâșietoare în mediul online.

Acesta a postat o fotografie cu tânăra de la nuntă, în care apare alături de cel care a ucis-o și a transmis un mesaj dur la adresa criminalului.

„Vei rămâne în amintirile noastre ca un criminal nenorocit. Baftă la pârnaie”, a fost mesajul care a însoțit fotografia.

De asemenea, verișorul tinerei și-a exprimat în mediul online și revolta. Acesta nu poate accepta cele întâmplate și îl condamnă vehement pe soțul verișoarei sale.

„După cum au aflat toți, draga mea, minunata și de care nu am cuvinte s-o descriu de bine, oricât m-ar durea sufletul, a fost omorâtă de Fănuță Narcis. Trebuie să respect faptul că familia mea s-a conformat cu situația. Eu nu. Nu pot să accept faptul că un jeg de om i-a luat viața verișoarei mele, cu care am copilărit, cu care am râs ani întregi și cu care aveam planuri să mă apropii, să fim apropiați. Un psihopat mi-a luat dreptul ăsta. Dreptul meu ca VERIȘOR. Eu nu pot să fiu la fel de diplomat cum este întreaga familie a mea, eu vă doresc tot răul din lume, să simțiți măcar un sfert din suferința noastră, familia Fănuță”, a mai scris bărbatul în mediul online.

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