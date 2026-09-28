Cele mai spectaculoase ținute de la MTV VMAs 2026. Vedetele care au atras toate privirile pe covorul roșu

Cele mai spectaculoase ținute de la MTV VMAs 2026. Vedetele care au atras toate privirile pe covorul roșu
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Cele mai spectaculoase ținute de la MTV VMAs 2026. Vedetele care au atras toate privirile pe covorul roșu
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Vedetele au transformat covorul roșu de la MTV VMAs 2026 într-o adevărată paradă a modei. De la rochii strălucitoare și ținute transparente până la apariții îndrăznețe, artiștii au profitat din plin de unul dintre cele mai importante evenimente ale industriei muzicale.

MTV Video Music Awards 2026 a avut loc duminică, 27 septembrie, la Peacock Theater din Los Angeles. Ceremonia prezentată de Snoop Dogg a adunat unele dintre cele mai mari nume ale industriei muzicale, iar ținutele purtate de vedete au atras atenția încă înainte de începerea galei.

Taylor Swift, Teyana Taylor, Charli xcx, Raye și Normani s-au numărat printre vedetele remarcate pe covorul roșu, scrie PEOPLE.

Taylor Swift. Sursa foto: Profimedia

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Madonna și Sabrina Carpenter, printre marile vedete ale serii

Madonna a revenit la MTV VMAs după o absență îndelungată și a deschis ceremonia, marcând prima sa prestație la gală după 23 de ani.

Regina muzicii pop a avut alături de ea mai multe vedete. Sabrina Carpenter a urcat pe scenă pentru „Bring Your Love”, în timp ce Charli xcx i s-a alăturat pentru „Danceteria”. Momentul a inclus și apariții ale actriței Julia Garner și ale lui Debi Mazar.

Sabrina Carpenter a atras atenția și pe covorul roșu, la fel ca Lisa, una dintre membrele BLACKPINK. Printre celelalte vedete prezente la eveniment s-au numărat Paris și Nicky Hilton, dar și Emma Bunton, celebra „Baby Spice” din Spice Girls.

Madonna a fost una dintre protagonistele serii nu doar prin revenirea pe scena VMAs, ci și prin legătura sa îndelungată cu gala MTV. Artista a fost protagonista mai multor momente devenite celebre în istoria evenimentului, inclusiv interpretarea piesei „Like a Virgin” din 1984 și prestația din 2003 alături de Britney Spears și Christina Aguilera.

Taylor Swift a atras toate privirile

Taylor Swift a revenit la MTV VMAs pentru prima dată din 2024 și a ales pentru această ocazie o creație Tamara Ralph Couture.

Artista a purtat o rochie cu partea superioară neagră, cu guler înalt, contrastată de o fustă argintie strălucitoare. Ținuta a fost completată cu cercei Leviev și un inel cu diamante Etho Maria.

Apariția a avut o semnificație aparte pentru Swift, care a venit la gală pentru a primi primul trofeu „Artist Director Honors” din istoria MTV VMAs.

Teyana Taylor a ales una dintre cele mai dramatice ținute ale serii. Artista a apărut într-o creație neagră Zuhair Murad Couture, transparentă și bogat decorată.

Ținuta, concepută sub forma unei rochii-palton, avea broderii și detalii din pene în zona gulerului, a manșetelor și la baza rochiei.

Raye a optat, la rândul său, pentru strălucire. Cântăreața a purtat o rochie Georges Hobeika decorată cu aplicații, înainte de a urca pe scenă atât pentru propriul moment muzical, cât și pentru omagiul dedicat lui George Michael.

Charli xcx și Normani, printre cele mai îndrăznețe apariții

Charli xcx a mers pe una dintre tendințele evidente ale serii: ținutele transparente. Artista a apărut într-o ținută semi-transparentă, cu sutien la vedere, mâneci lungi și fustă până în podea. Ea și-a completat look-ul cu bijuterii Fope.

Charli XCX. Sursa foto: Profimedia

Normani a ales o creație Robert Wun cu un design neobișnuit. Partea superioară avea un aspect asemănător latexului lichid, în timp ce fusta plisată pornea de sub talie. Rochia includea mănuși integrate și o aplicație florală supradimensionată pe umăr.

Slayyyter a mizat pe o rochie bej asimetrică, accesorizată cu pantofi Cristahlea, în timp ce Ella Bright a optat pentru o creație Roberto Cavalli și și-a completat transformarea cu o nouă culoare a părului.

Rei Ami a fost o altă vedetă care a mizat pe o ținută cu sutienul la vedere. Artista din „KPop Demon Hunters” a purtat un ansamblu HILA NYC format din top, sutien și fustă maxi.

Nici aparițiile masculine nu au trecut neobservate. Shaboozey a ales un costum Chrome Hearts din trei piese, pe care l-a accesorizat cu numeroase bijuterii și grillz.

Shaboozey. Sursa foto: Profimedia

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