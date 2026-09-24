Larissa a fost găsită fără viață într-o mașină. Fotomodelul celebru avea doar 25 de ani

În timpul unui control de rutină pe autostrada A8 din sudul Franței, polițiștii au descoperit cadavrul braziliencei Larissa Brito, în vârstă de 25 de ani, în portbagajul unei mașini. Fostul ei partener se afla la volan și a fost arestat pe loc, fiind anchetat pentru uciderea tinerei.

Cadavrul Larissei Brito a fost găsit ascuns în portbagajul vehiculului, sub pungi de plastic și haine. Mathieu, fostul ei iubit, în vârstă de 29 de ani, se afla la volanul mașinii în momentul controlului. Acesta a fost arestat și, de atunci, a fost acuzat oficial de uciderea fostei sale partenere.

Bărbatul se află în arest preventiv încă de miercuri seara, însă acesta neagă cu vehemență acuzațiile aduse împotriva sa. Victima este Larissa Brito, o braziliancă în vârstă de 25 de ani care locuia în Nisa. Potrivit anchetatorilor, examinările inițiale au relevat multiple leziuni, inclusiv răni prin înjunghiere. De asemenea, cadavrul fusese dezmembrat.

Ce mesaj i-a trimis Larissa mamei sale

Aproape în același moment în care a fost găsit cadavrul, una dintre prietenele fetei a anunțat dispariția Larissei în Nisa. Acesta a declarat că fusese mai devreme la apartamentul ei și că văzuse acolo un bărbat care părăsise locuința cu mai multe obiecte sau genți. De asemenea, apartamentul dădea impresia că fusese curățat cu puțin timp înainte. Anchetatorii au făcut rapid legătura între cele două incidente. Potrivit procurorului din Nisa, Damien Martinelli, succesiunea exactă a evenimentelor este încă în curs de investigare.

Larissa s-a mutat în Franța cu câțiva ani în urmă și a avut o relație cu Mathieu timp de aproximativ cinci luni. Se pare că tânăra ar fi decis să se despartă de el când a aflat că acesta ar fi fost implicat în crima organizată și că avea antecedente penale. După separare, Larissa a fost nevoită să se mute la Nisa din cauză că bărbatul începuse să o hărțuiască. Cu doar câteva ore înainte ca trupul ei neînsuflețit să fie găsit, modelul i-ar fi trimis un mesaj mamei sale în care îi spunea că Mathieu a apărut inopinant la ea acasă, scriind: „Mathieu e aici.”

La scurt timp, când tânăra nu a mai răspuns apelurilor telefonice ale mamei sale, femeia l-a sunat pe Mathieu, care a susținut că fiica ei dormea. Când a amenințat că va chema poliția, bărbatul i-a blocat numărul de telefon. Nu se știe cu exactitate când a fost ucisă Larissa, iar autopsia ei este programată pentru săptămâna viitoare, în timp ce mama ei încearcă să obțină repatrierea trupului neînsuflețit în Brazilia.

Unde a fugit iubitul Valentinei, de fapt. Complicele lui Vlad Bălțățeanu le-a spus anchetatorilor planul lui Vlad Bălțățeanu

Ce au găsit anchetatorii în casa în care Valentina locuia cu Vlad Bălțățeanu. Informații de ultimă oră din anchetă