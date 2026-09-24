Când și unde va fi înmormântată Valentina, tânăra găsită fără suflare în râul Olt. Anunțul făcut de familie

Cazul Valentinei a cutremurat o țară întreagă. În timp ce Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în acest caz, a fost dat în urmărire generală, familia tinerei găsite fără viață în râul Olt se pregătește să o conducă pe ultimul drum. Tatăl acesteia a transmis un mesaj emoționant în mediul online.

Valentina ar fi fost ucisă cu sânge rece de iubitul ei, Vlad Bălțățeanu, pe fondul unei crize de gelozie. Bărbatul, principalul suspect în acest caz, este căutat acum de polițiști, după ce ar fi plecat în Ungaria.

În tot acest timp, familia și apropiații tinerei din Filiași se pregătesc de înmormântare. Tatăl acesteia a scris pe pagina sa de Facebook toate detaliile pentru cei care vor să îi aducă un ultim omagiu. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Când va avea loc înmormântarea Valentinei

Trupul neînsuflețit al Valentinei a fost descoperit într-o valiză, în râul Olt, de mai mulți pescari. Potrivit anchetatorilor, prima ipoteză ar fi cea a unei crime, cel mai probabil, comisă de iubitul ei, Vlad Bălțățeanu.

Bărbatul ar fi fugit în Ungaria, iar acum este dat în urmărire generală. De asemenea, apropiații și familia se pregătesc să o conducă pe ultimul drum. Înmormântarea va avea loc vineri, 25 septembrie, la Biserica „Sfântul Nicolae” din Filiași, începând cu ora 11:00.

„Cu mare durere în suflet, vă anunț pe toți cei care doresc să fie alături de mine și de familia mea în aceste momente grele, că înmormântarea fiicei mele, Valentina, va avea loc mâine, vineri, ora 11.00, la Biserica mică, Sfântul Nicolae de pe strada Gării”, a scris tatăl Valentinei, pe Facebook.

Ce i-a spus ultima dată Valentina mamei sale

Tânăra a lăsat în urmă o familie îndurerată. Mama acesteia, Cristina, a povestit cu lux de amănunte ultimele cuvinte ale Valentinei. Aceasta a explicat că pe trupul fiicei sale se vedea că a fost agresată și i-a cerut să se întoarcă la casa părintească. Iubita lui Vlad a spus că îl va lăsa, însă nu a mai apucat.

„Avea mâna umflată cât piciorul, a dat cu pumnii în ea, ochiul umflat, buza umflată şi coastele negre. I-am zis: „Mami, te rog, lasă-l şi vino acasă. Ai unde să vii. La tata şi la mama.” Şi ea a zis: „Da, vin!”. S-a pus în faţa taxiului respectiv, când ea era cu taxi, s-a dat jos, a venit cu flori, cu inel, să îşi ceară iertare. Aşteptam să mă sune a doua zi să pot să îi trimit bani să vină copilul acasă, dar aia a fost ultima discuţie pe care ea a avut-o cu mine”, a declarat Cristina, mama victimei, potrivit observatornews.ro

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Tatăl Valentinei, tânăra găsită fără viață în râul Olt, susține că mama lui Vlad Bălțățeanu și-a protejat fiul: ”L-a acoperit!”