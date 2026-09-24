Ultimele cuvinte ale Valentinei, tânăra găsită fără viață în râul Olt. Cu cine a vorbit înainte de tragedie

Ultimele cuvinte ale Valentinei, tânăra găsită fără viață în râul Olt. Cu cine a vorbit înainte de tragedie
Care au fost ultimele cuvinte pe care Valentina i le-a spus mamei sale/ sursă foto: captură video
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Părinții Valentinei, tânăra de 28 de ani găsită fără viață într-un geamantan în râul Olt, se pregătesc să își conducă fiica pe ultimul drum. Cu ultimele puteri, mama fetei a vorbit despre ultima convorbire avută cu fiica ei. Femeia aproape că a implorat-o să se întoarcă acasă și să plece de lângă Vlad Bălțățeanu, iubitul ei și principalul suspect în cazul morții sale. 

Duminică, 20 septembrie, Valentina și-a sunat mama pe videocall și s-ar fi plâns de problemele pe care le avea cu Vlad, iubitul ei. Femeia aproape că a implorat-o pe fiica ei să se întoarcă acasă, însă, chiar în momentul în care ar fi vrut să plece, iubitul ei ar fi șantajat-o emoțional și ar fi convins-o să rămână cu el.

Ultimele cuvinte pe care mama Valentinei le-a auzit de la fiica ei au fost: „Da, vin” (n.r acasă la părinții ei), însă, din păcate, nu a mai apucat să scape cu viață din calvarul în care trăia. A doua zi, femeia a așteptat un telefon din partea Valentinei, pentru a-i trimite bani să se întoarcă acasă, însă în loc să primească un semn de viață, a aflat cea mai cumplită veste – vezi AICI filmul crimei din Vâlcea.

„Avea mâna umflată cât piciorul, a dat cu pumnii în ea, ochiul umflat, buza umflată şi coastele negre. I-am zis: „Mami, te rog, lasă-l şi vino acasă. Ai unde să vii. La tata şi la mama.” Şi ea a zis: „Da, vin!”. S-a pus în faţa taxiului respectiv, când ea era cu taxi, s-a dat jos, a venit cu flori, cu inel, să îşi ceară iertare. Aşteptam să mă sune a doua zi să pot să îi trimit bani să vină copilul acasă, dar aia a fost ultima discuţie pe care ea a avut-o cu mine”, a declarat Cristina, mama victimei.

Cristina Tănăsie, mama Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză în râul Olt/ sursă foto: captură video Observatornews.ro

Vlad Bălțățeanu este căutat internațional

De altfel, tatăl Valentinei, Petre Tănăsie, a simțit că ceva necurat se întâmplă încă de luni, 21 septembrie, când fiica lui nu i-a mai răspuns la telefon. Acesta a plecat într-un suflet la Vâlcea, însă nu l-a găsit nici pe Vlad, nici pe fiica lui. Bărbatul crede că în acea zi ar fi avut loc crima.

„Eu am vorbit cred in ultieme zile zilnic cu el si cu fata si credeam ca e bine. Îmi zicea ca o iubeste de fiecare data. Deci nu il credeam, nu il credeam in stare de asa ceva, tocmai de-aia nu am plecat duminica. Ferască-l Dumnezeu să îl văd în faţa mea. A mai bătut-o odată trei ore. Era beat, drogat cred. Au mai avut chestii din astea cu gelozii, că i-a şters ea fete din telefon, el ei băieţi, ce aveau pe acolo.”, a declarat Petre Tănasie, tatăl victimei, pentru observatornews.ro.

Valentina și Vlad Bălțățeanu/ sursă foto: Facebook

Vlad Bălțățeanu rămâne în continuare principalul suspect în cazul morții Valentinei. Surse din anchetă susțin că tânărul de 30 de ani ar fi fost consumator de droguri și alcool, iar în perioadele în care se afla sub influența substanțelor interzise devenea un om agresiv. În urma perchezițiilor din casa lui Vlad, anchetatorii au găsit mai multe urme de sânge și haine aruncate la întâmplare.

Oamenii legii încearcă acum să reconstituie succesiunea exactă a evenimentelor care au dus la tragedie, în timp ce iubitul Valentinei este căutat internațional – vezi AICI detalii. Pe numele acestuia a fost emis un mandat de arestare preventivă în lipsă de către Tribunalul Vâlcea. Datele sale de identificare, inclusiv fotografia, au fost făcute deja publice de către Poliția Română.

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