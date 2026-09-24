Mama lui Vlad Bălțățeanu, audiată! Afecțiunea de care suferă femeia a dat peste cap ancheta

Mama lui Vlad Bălțățeanu, audiată! Afecțiunea de care suferă femeia a dat peste cap ancheta
Vlad este principalul suspect în cazul morții Valentinei/ sursă foto: social media
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Valentina Ioana Tănăsie, tânăra găsită moartă în geamantanul plutitor din râul Olt, locuia în casa lui Vlad Bălțățeanu, iubitul ei, în Vâlcea, alături de mama acestuia. Femeia a fost audiată de procurori, însă aceasta nu a putut să ofere prea multe detalii despre ce s-ar fi întâmplat în ziua în care tânăra de 28 de ani ar fi fost ucisă. 

La două zile de la descoperirea macabră din râul Olt, în zona barajului Ionești, când un pescar a găsit un geamantan în care se afla cadavrul Valentinei, o tânără de 28 de ani din Filiași, principalul suspect în cazul morții sale rămâne în continuare Vlad Bălțățeanu, iubitul acesteia.

Printre primele persoane audiate în acest caz a fost și mama lui Vlad, doamna Carmen. Din păcate, femeia suferă de mai multe afecțiuni cronice, printre care deficiențe majore de auz și vorbire. Din această cauza, oamenii legii încă nu au aflat dacă între Valentina și Vlad existau frecvent neînțelegeri sau dacă s-ar fi certat în ziua în care a avut loc crima. Mama principalului suspect a fost cooperantă cu procurorii, însă nu a putut să ofere prea multe detalii despre relația celor doi, potrivit informațiilor din emisiunea Viața fără filtru.

Valentina, tânăra de 28 de ani ar fi fost ucisă luni, 21 septembrie/ sursă foto: Facebook

Vlad, iubitul Valentinei este dat în urmărire generală

Marți, 22 septembrie, Valentina a fost găsită moartă într-o valiză care plutea pe râul Olt, în județul Vâlcea. Oamenii legii au declanșat o anchetă de amploare, refăcând pas cu pas ultimele ore din viața tinerei de 28 de ani. Iubitul ei, Vlad, de meserie frizer, este în continuare dat în urmărire generală. Polițiștii au făcut publice datele și fotografia acestuia în încercarea de a-l localiza – vezi AICI.

Anchetatorii iau în calcul inclusiv varianta ca acesta să fi părăsit deja România. Tatăl Valentinei a vorbit ultima dată cu acesta la telefon luni, 21 septembrie, în încercarea disperată de a lua legătura cu Valentina – care nu îi răspundea la telefon. Bărbatul crede că în acele momente fiica lui nu mai era în viață.

„Am vorbit cu el luni, pe zi, şi l-am sunat şi mi-a răspuns. Zicea că Valentina nu are semnal, că sunt unii care lucrează la nişte stâlpi. I-am zis că vreau să vorbesc cu fata mea, a zis că mi-o dă la telefon când ajunge de la serviciu. Probabil că deja o omorâse. L-am sunat la 9 seara şi mi-a zis că mai are 10 minute până ajunge acasă şi că mi-o dă la telefon şi de atunci nu mi-a mai răspuns. M-am gândit că s-a întâmplat ceva şi am plecat spre Vâlcea.

La Tomşani am aflat că mama lui nu ştie nimic de el de ieri. Şi nici de fată. Nenorocitul ăsta i-a făcut ceva fetei mele. Cum nu ştiţi de ei? Nu-i acasă? Am sunat la 112 şi am zis că fata mea nu e de găsit, fata mea a fost la omul ăsta acasă şi nu vor să răspundă la telefon şi nu mai e activă nici pe telefon, nici pe nimic. Nu ştiu unde a omorât-o”, a declarat tatăl Valentinei pentru Observatornews.ro.

Ce au descoperit anchetatorii în casa lui Vlad

Anchetatorii au percheziționat casa din Tomșani în care locuiau Valentina și Vlad. Acolo, oamenii legii au descoperit sânge pe o saltea, dar și mai multe haine aruncate în pat. Cazul este anchetat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea și polițiștii vâlceni, care încearcă să reconstituie succesiunea evenimentelor care au dus la tragedie.

„Bunică-sa nu știa de ei. M-a mai băgat într-o cameră și acolo am văzut haine aruncate prin pat, pe jos. Și am zis: «Doamnă, unde e nenorocitul ăsta? Că ăsta mi-a omorât fata!». Am sunat când am văzut că fata mea lipsește și de acolo de acasă de la ea, mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva cu ea”, a mai povestit Petre Tănăsie, tatăl Valentinei, pentru Antena 3 CNN.

NU RATA: Unde a fost găsită mașina lui Vlad, suspectul în cazul Valentinei. Bărbatul este dat în urmărire

Filmului crimei din Vâlcea i se adaugă noi detalii. Traseul lui Vlad după ce Valentina a murit

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