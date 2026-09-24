Cea mai ghinionistă zodie în luna octombrie 2026. Neti Sandu anunță probleme peste tot: cu banii, în relația de cuplu și la locul de muncă

Luna octombrie vine cu schimbări importante pentru nativii din Balanță. Potrivit previziunilor astrologice prezentate de Neti Sandu, perioada următoare poate aduce situații neprevăzute atât în plan financiar, cât și în relația de cuplu sau la serviciu. Nativii acestei zodii ar putea fi nevoiți să își regândească anumite decizii și să acorde mai multă atenție lucrurilor care nu mai funcționează ca înainte.

Perioada 23 septembrie – 23 octombrie este influențată de mai multe mișcări retrograde, iar una dintre cele mai importante este cea a lui Venus. Astrologul a explicat că această perioadă poate determina schimbări și reevaluări în mai multe domenii ale vieții.

Balanța, pusă în fața unor schimbări importante

La începutul intervalului, Soarele și Mercur se află în Balanță, ceea ce îi determină pe nativi să se concentreze asupra unor chestiuni legate de comunicare, deplasări, studii sau alte lucruri care trebuie rezolvate. Totodată, Balanța are tendința de a încerca să păstreze armonia în jurul său, chiar și atunci când acest lucru presupune să lase propriile nevoi pe plan secund.

„Balanța încearcă să îi mulțumească pe toți”, a explicat Neti Sandu în cadrul previziunilor astrologice.

Lucrurile se pot complica însă pe măsură ce perioada avansează. Potrivit astrologului, anumite situații cu care nativii s-au obișnuit nu mai pot continua în aceeași formă, iar schimbarea devine necesară.

Probleme în relația de cuplu

Unul dintre domeniile asupra cărora Balanțele ar trebui să își îndrepte atenția este viața sentimentală. Din cauza unor configurații astrale, relația de cuplu poate deveni mai rigidă, iar comunicarea dintre parteneri poate avea de suferit.

Neti Sandu atrage atenția că nativii ar trebui să încerce să aducă din nou apropiere și dinamism în relație, mai ales dacă între cei doi s-a instalat rutina.

„Este momentul pentru o schimbare și pentru reconsiderarea relației de cuplu, dar și a modului în care își petrece timpul liber”, a transmis astrologul.

În acest context, Balanțele sunt sfătuite să petreacă mai mult timp alături de partener. Saturn poate contribui la apariția unei anumite distanțe între cei doi. Tocmai de aceea, problemele din cuplu ar trebui discutate și lămurite.

Situația financiară ar putea fi dată peste cap

Nici capitolul banilor nu este lipsit de provocări. Din octombrie, Venus intră în mișcare retrogradă în zona financiară, iar acest lucru poate aduce schimbări în planurile Balanțelor.

Dacă la început lucrurile par să se desfășoare fără probleme, anumite proiecte, afaceri sau planuri pot întâmpina ulterior obstacole. Important este ca nativii să nu ia decizii pripite și să identifice motivul pentru care situația nu mai evoluează conform așteptărilor.

„Când planetele sunt retrograde trebuie să vedem ce nu e bine și unde trebuie intervenit”, a explicat Neti Sandu.

Potrivit astrologului, perioada până la jumătatea lunii noiembrie este una în care Balanțele ar trebui să fie atente la eventualele lipsuri sau dezechilibre financiare și să încerce să le corecteze.

Și la serviciu pot apărea blocaje

Nici domeniul profesional nu este ferit de influențele astrale. Neti Sandu a vorbit despre posibilitatea apariției unor piedici în relația Balanțelor cu superiorii.

Nativii ar putea simți că anumite lucruri nu mai evoluează la fel de ușor ca înainte sau că întâmpină rezistență atunci când încearcă să facă schimbări. Tocmai de aceea, răbdarea și capacitatea de a analiza situația înainte de a lua decizii devin importante.

„Este o perioadă lungă în care absolut toți vom rescrie niște pagini din viața personală și profesională”, a spus astrologul.

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