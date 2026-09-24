Viorel Oarză, condus pe ultimul drum. Imagini emoționante de la înmormântarea lui „Il Padrino”

Zi grea pentru familia, prietenii și oamenii care l-au cunoscut pe Viorel Oarză. Cunoscut în trecut în lumea interlopă sub porecla „Il Padrino”, bărbatul a fost condus joi pe ultimul drum, în cadrul unei ceremonii la care au participat numeroase persoane apropiate acestuia.

Înmormântarea a avut loc la cimitirul din Ruseni Vechi, comuna Holboca, după ce familia a anunțat că slujba urma să înceapă în jurul prânzului. Cei care au vrut să-i aducă un ultim omagiu au venit pentru a fi alături de familia îndurerată în ziua în care Viorel Oarză a fost condus pentru ultima dată spre locul de veci.

Viorel Oarză a fost înmormântat!

Atmosfera de la cimitir a fost una încărcată de emoție. Curtea bisericii s-a umplut de coroane și flori, iar drumul pe care a fost purtat sicriul a fost presărat cu petale de trandafiri. Gestul celor prezenți a reprezentat un ultim omagiu pentru bărbatul care a murit în urma unor răni extrem de grave.

Viorel Oarză a ajuns în stare critică la spital după ce a fost găsit împușcat în cap, într-o zonă împădurită. Incidentul a avut loc cu puțin timp înainte de decesul său, iar medicii au încercat să-i salveze viața. Din cauza leziunilor suferite, însă, starea lui s-a deteriorat, iar cadrele medicale au fost nevoite să constate decesul.

Moartea lui „Il Padrino” a provocat reacții în rândul celor care l-au cunoscut de-a lungul timpului. Familia a trecut prin momente dificile, iar în ultimele zile apropiații s-au ocupat de toate pregătirile pentru înmormântare.

Un alt moment important legat de moartea lui Viorel Oarză a fost decizia familiei privind donarea organelor. Potrivit informațiilor apărute după deces, familia a fost de acord ca organele sale să fie prelevate, în condițiile în care acestea puteau fi folosite pentru transplant și erau compatibile cu pacienți aflați în nevoie.

Decizia a venit în contextul în care Viorel Oarză își exprimase dorința ca, în cazul în care viața lui nu mai putea fi salvată, organele sale să poată ajuta alte persoane. Astfel, chiar și după moarte, familia a ales să respecte această dorință și să accepte procedurile medicale necesare.

În ziua înmormântării, rudele și apropiații s-au reunit pentru a-i aduce un ultim omagiu. Printre cei prezenți s-au numărat persoane care au făcut parte din cercul său apropiat și oameni care au ținut să fie alături de familie în aceste momente.

Foto: Ziarul de interes

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