Unde a fugit iubitul Valentinei, de fapt. Complicele lui Vlad Bălțățeanu le-a spus anchetatorilor planul lui Vlad Bălțățeanu

Unde a fugit iubitul Valentinei, de fapt. Complicele lui Vlad Bălțățeanu le-a spus anchetatorilor planul lui Vlad Bălțățeanu
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Valentina și iubitul ei
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Valentina Tănăsie a fost găsită fără viață într-o valiză aruncată în râul Olt. Principalul suspect în acest caz este iubitul ei, Vlad. Un prieten al bărbatului a fost audiat, astfel că au ieșit la iveală noi detalii importante. 

Trupul neînsuflețit al tinerei a fost descoperit de un pescar. Acesta a alertat imediat autoritățile, iar după mai multe verificări este vorba despre Valentina Tănăsie, o femeie în vârstă de 28 de ani.

Unde a fugit iubitul Valentinei, de fapt

Prima ipoteză a anchetatorilor ar fi cea a unei crime, iar principalul suspect este chiar iubitul ei, Băltățeanu Gheorghe Vlăduț, în vârstă de 30 de ani, din comuna Tomșani, sat Mirești. Bărbatul ar fi fugit din țară, iar posibilul complice a fost dus la audieri, de unde au ieșit la iveală noi detalii importante. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, Vlad Bălțățeanu ar fi plecat în Ungaria. Acesta a fugit din țară la scurt timp după comiterea faptei și a fost ajutat de un prieten din Sibiu, care nu știa că este bănuit de omor.

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Totodată, posibilul complice a fost chemat la audieri, acolo unde le-a comunicat polițiștilor planul iubitului Valentinei, tânăra găsită fără viață într-o valiză în râul Olt.

Ce le-a spus posibilul complice anchetatorilor

Posibilul complice a declarat că iubitul Valentinei i-ar fi cerut propria mașină, pentru că a sa se stricase, și i-a spus că avea nevoie urgent să iasă din țară. Bărbatul a aflat ulterior că prietenul său este principalul suspect în acest caz, astfel că a mărturisit tot în fața autorităților.

Acum, anchetatorii din România, în colaborare cu cei din Ungaria, i-au dat deja de urmă fugarului după ce au vizualizat camerele de supraveghere din zona în care a fost lăsat. În următoarele ore se va elibera de către instanță un mandat internațional de arestare preventivă.

Valentina/ sursa foto: social media

Valentina, tânăra de 28 de ani găsită moartă într-o valiză în râul Olt/sursă foto: Facebook

Ce s-a întâmplat cu Valentina

Tânăra în vârstă de 28 de ani a fost dată dispărută de tatăl ei, după ce nu a mai reușit să dea de ea. Ulterior, un pescar a găsit trupul neînsuflețit al tinerei. Aceasta ar fi avut pe corp multiple lovituri, iar prima ipoteză a anchetatorilor ar fi cea a unei crime.

Ea și iubitul ei ar fi avut adesea neînțelegri pe fondul geloziei. Acum, Vlad Bălțățeanu urmează să fie audiat pentru faptele sale, după ce mandatul internațional de arestare preventivă va fi eliberat.

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