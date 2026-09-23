BANCUL ZILEI | „Ai ceva de muncă pentru mine?”

BANCUL ZILEI | "Ai ceva de muncă pentru mine?"
BANCUL ZILEI | "Ai ceva de muncă pentru mine?"
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Este miercuri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

-Ai ceva de muncă și pentru mine, că m-au dat afară de la hotel?

-Păi de ce te-au dat afară?

-A venit un client la mine și mi-a zis TU TI RUM TU TU TU.

-Și?

-Eu i-am răspuns RAMPAPAM RAMPAPAPAM. Și m-au dat afară, cică ăla voia două ceaiuri la camera 222 nu să-i cânt eu.

BANCUL ZILEI |

BANCUL ZILEI | „Ai ceva de muncă pentru mine?”

Alte bancuri haioase

Bulă își conduce soția la gară

– Unde mergi Bulă?
– O conduc pe soția mea la gară.
– Și de ce ești supărat?
– Dacă mă vede vesel, nu mai pleacă!!!

Bulă și Bubulina, la grădina zoologică:

La un moment dat, văd cușca leului deschisă. Bubulina se uită în stânga, se uită în dreapta și îl vede pe îngrijitor:
– Domnule, unde-i leul?
– La leoaică, doamnă.
– Și cât sta la leoaica?
– Cam o oră, doamnă.
– I-auzi, Bulă, stă o oră!!!
– Ce să faci, Bubulino, eu nu sunt leu.
Merg ei ce mai merg și văd cușca tigrului deschisă. Aceeași poveste, la care Bubulina îl întreabă pe îngijitor:
– Si cât stă tigrul la tigroaică?
– Două ore, doamnă.
– I-auzi, Bulă! 2 oreeee!!!
– Ce să faci, Bubulino, eu nu sunt tigru.
În cele din urmă, ajung cei doi la cerb și află de la îngrijitor că stă la ciută doar 5 minute. Atunci Bulă spune:
– Vezi, Bubulino, ăsta stă doar 5 minute!
– Bine măi Bulă, dar vezi ce coarne are!

Bulă și prăjitura preferată

– Bulă, ți-am făcut prăjitura ta preferată! Ca să mă ierți că azi, când mă întorceam de la supermarket, am făcut mașina praf.
– Ce ai făcuuuuut, Bubulinoooo?
– Prăjitura ta preferată, Bulă!

Bulă se întâlneste cu un cunoscut:

– Măi Bulă, îți transmit salutări de Ia un fost coleg de școală primară.
– Cum îl cheamă?
– Nu-mi amintesc. Dar e mic, negricios și cu chelie.
– Atunci nu mi-a fost coleg. N-am avut în clasă niciunul cu chelie!

VEZI ȘI: BANC | Bulă și Bubulina mergeau cu mașina prin serpentine

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