BANC | Bulă și prăjitura preferată

Bancurile cu Bulă reușesc de fiecare dată să aducă zâmbetul pe buzele românilor, iar situația în care ajunge de această dată îndrăgitul personaj nu face excepție. Povestea de mai jos este savuroasă și promite câteva momente de bună dispoziție. CANCAN.RO a pregătit o serie de glume care vă vor însenina ziua.

– Bulă, ți-am făcut prăjitura ta preferată! Ca să mă ierți că azi, când mă întorceam de la supermarket, am făcut mașina praf.

– Ce ai făcuuuuut, Bubulinoooo?

– Prăjitura ta preferată, Bulă!

Alte bancuri amuzante

– Mamă, spuse Bulă, am o veste bună și una proastă! Pe care vrei să ți-o zic mai intâi?

– Incepe cu cea bună, dragă.

– Vestea bună este caă am luat 10 la școală!

– Vai, bravo băiatul meu!

– Si cea proastă care e?

– Vestea proastă este că nu e adevărat!

Bulișor către tatăl său:

– Tată, ce e aia „logică”?

Tatăl:

– Iți explic imediat. Ai un acvariu?

Bulișor:

– Da.

Tatăl:

– Deci iti plac peștii.

Bulișor:

– Da.

Tatăl:

– Dacă îți plac peștii, sigur iți place natura.

Bulișor:

– Da.

Tatăl:

– Si dacă iți place natura, sigur îți plac și fetele frumoase.

Bulișor:

– Da!

Tatăl:

– Vezi? Asta e logică!

A doua zi, Bulișor povestește prietenilor:

– Ieri tata m-a invătat ce e logica!

Un prieten îl întreabă:

– Cum?

Bulișor:

– Ai un acvariu?

Prietenul:

– Nu.

Bulișor:

– Atunci nu-ți faci iubită prea curând

Un emir arab pleacă în călătorie în Canada, pentru prima oară în viaţă. Când se-ntoarce, îl întreabă soţia:

– Ce te-a impresionat cel mai mult acolo?

– Comercianţii, spuse el, scoţându-şi schiurile.

– Alo!

– Da.

– Vino până la noi!

– Nu mai merge imprimanta!

– Ce nu face?

– Nu mai are curent!

– Cum?!

– Da, nu mai are curent!

– Cum ai observat că nu are curent?

– Imi apare pe calculator.

– Imi apare mesajul: current printer is unavailable.

Bulă se întâlneste cu un cunoscut:

– Măi Bulă, îți transmit salutări de Ia un fost coleg de școală primară.

– Cum îl cheamă?

– Nu-mi amintesc. Dar e mic, negricios și cu chelie.

– Atunci nu mi-a fost coleg. N-am avut în clasă niciunul cu chelie!

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