Ispita Eric Berinde i-a „suflat” iubita altui bărbat. Cum și-a cunoscut soția bărbatul fatal de la Insula Iubirii

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A fost la Insula Iubirii în sezonul 8 și a ispitit cum a știut el mai bine! Acum, s-a așezat la casa lui, după ce și-a găsit aleasa inimii. Eric Berinde, căci despre el este vorba, a fost invitat în platoul emisiunii CANCAN pe Insulă, acolo unde a povestit cum a cunoscut-o pe soția lui, Eliana. Tot rolul de ispită și-a făcut apariția în peisaj, pentru că ne-a povestit cum i-a „furat-o” pe Eliana altui bărbat. În plus, ne spune totul despre apropierea de Cristina Petre, fosta soție a lui Andrei Rotaru. Cum au evoluat lucrurile și ce s-a întâmplat după emsisiune, aflați imediat. 

Eric Berinde, mai sincer ca niciodată! Fosta ispită masculină de la Insula Iubirii spune totul despre relația cu proaspăta lui soție. Se pare că a fost dragoste la prima vedere, dar povestea este mai interesantă decât întâlnirile clasice. Eliana era într-o relație, iar Eric a fost în primă instanță ispitit de…mașina ei. Așa deoarece ea voia să-și vândă mașina, iar ea era interesant să o cumpere. Însă atunci când a văzut-o,  nu a mai ținut cont de nimic și a știut că ea e femeia visurilor lui. Deși a avut mai multe tentative de relații de-a lungul timpului, inclusiv o apropiere de Cristina Petre, în sezonul 8, lucrurile nu s-au concretizat. Emisiunea CANCAN pe Insulă poate fi urmărită pe canalul de YouTube CANCAN, în fiecare luni și marți, de la ora 21.00.

Eric de la Insula Iubirii, totul despre apropierea de Cristina Petre

CANCAN.RO: Eric, aș vrea să ne povestești puțin despre nuntă. Cum v-ați cunoscut voi?

Eric Berinde: Ea era într-o relație când am cunoscut-o. M-am dus să îi cumpăr mașina, pentru că voia să și-o vândă și era cu fostul ei. Când a coborât fostul ei, a coborât și ea. Eu nu i-am mai cumpărat mașina, dar i-am luat femeia omului, cum ar veni.

Eric Berinde de la Insula Iubirii, mai sincer ca niciodată

CANCAN.RO: A fost dragoste la prima vedere?

Eric Berinde: Da, dar ei nu se mai înțelegeau de multă vreme, aveau o relație toxică. Sunt cu ea de doi ani.

CANCAN.RO: Ea a văzut sezonul tău? Sezonul 8?

Eric Berinde: A văzut, dar nu prea i-a convenit. Nu îi convine să mă vadă cu altă femeie, îți dai seama. Niciunei femei nu i-am conveni să își vadă partenerul cu altă femeie. I-a plăcut de mine, cum am fost acolo, cum sunt eu ca om. După ce Andrei a înșelat-o pe Cristina, după 3 zile, toți băieții din casă au tăbărât pe ea. Eu am luat-o ușor, încet.

CANCAN.RO: Crezi că de asta s-a și apropiat Cristina de tine, pentru că i-ai acordat timpul necesar și spațiu?

Eric Berinde: Da, clar.

CANCAN.RO: Dar apropo de apropierile dintre voi, dintre tine și Cristina, cum au evoluat lucrurile după emisiune între voi?

Eric Berinde: Ea și-a reluat activitatea, și eu la fel. Ne-am întors în țară, m-am dus la ea acasă, ne-am întâlnit, am avut un moment acolo, apoi a fost fiecare cu treaba lui. Acolo ești ca într-o vacanță, te simți ca într-un vis. Când te întorci în țară, te trezești din visul frumos, nu mai puteam să stăm așa apropiați.

CANCAN.RO: Puteam spune că a fost o tentativă de relație?

Eric Berinde: Ne-am văzut o singură dată, e mult spus tentativă de relație. Eu îi doresc tot binele din lume și să fie puternică, să își vadă de viața ei liniștită, alături de cine trebuie.

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