Prafuri de la bunicuța! O femeie din București, trecută de prima tinerețe, în mijlocul unei rețele de droguri

Prafuri de la bunicuța! O femeie din București, trecută de prima tinerețe, în mijlocul unei rețele de droguri
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Are aproape 60 de ani, a cochetat cu politica și chiar a candidat pentru un loc în Camera Deputaților. Acum, numele ei apare într-un dosar DIICOT cu cocaină, MDMA, ketamină și livrări care ar fi traversat Bucureștiul inclusiv cu mașini de ride-sharing. Femeia este surpriza absolută de pe lista inculpaților, într-o anchetă în care apar încă cinci persoane și un mecanism desprins parcă dintr-un serial: comandă online de substanțe interzise, „marfă” pusă în mișcare prin oraș și droguri care ar fi ajuns până în zona unor petreceri din cluburile Fratelli și nJoy.

DIICOT a destructurat o rețea de droguri care ar fi funcționat în București aproape ca un serviciu „la comandă”: cocaină și MDMA cerute pe telefon, marfă plimbată prin oraș și livrări care ar fi ajuns inclusiv în zona unor petreceri de fițe.

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Numai că surpriza cea mare nu vine neapărat din modul în care ar fi circulat drogurile, ci din „distribuția” dosarului.

Printre cei șase inculpați apare și J.P., o femeie de aproape 60 de ani, care pe internet se afișează într-o cu totul altă ipostază: fotografii cu nepoții, pisicuțe și imagini de familie. În dosarul DIICOT, însă, femeia este cercetată pentru trafic de droguri de mare risc în formă continuată.

Pe scurt, bunicuța este de departe apariția cea mai neașteptată din anchetă. Și nu este singură. Alături de ea apar încă cinci inculpați, toți bărbați, cu vârste și profiluri diferite. „Locotenenții” poveștii, dacă ar fi să păstrăm cheia de film a întregului dosar.

Mai există însă un detaliu care face personajul și mai interesant. În 2024, J.P. a candidat pentru Camera Deputaților, în circumscripția Harghita, pe lista unui partid politic.

Totul ar fi pornit de pe telefon

Potrivit anchetatorilor, activitatea grupului s-ar fi întins de la sfârșitul anului 2025 și pe parcursul lui 2026.

Mai multe persoane ar fi procurat, deținut, intermediat, oferit gratuit și vândut în București cocaină și MDMA, iar unul dintre cei cercetați ar fi comercializat și canabis.

Mecanismul ar fi fost unul cât se poate de adaptat vremurilor. Totul ar fi început, de multe ori, cu un simplu mesaj online. Clientul făcea solicitarea, se stabileau detaliile, iar apoi „comanda” pleca la drum prin București. Și aici apare unul dintre cele mai spectaculoase detalii din anchetă.

Potrivit procurorilor, drogurile ar fi fost transportate atât cu mașinile personale ale celor implicați, cât și prin intermediul unor curse de ride-sharing.

Adică, în timp ce mii de bucureșteni comandau o mașină pentru serviciu, casă sau club, unele curse ar fi fost folosite, potrivit anchetatorilor, și pentru deplasarea drogurilor către locurile unde urmau să fie făcute tranzacțiile.

Un soi de „delivery” adaptat perfect Bucureștiului din 2026.

Livrările se făcea și către petrecerile din Fratelli și nJoy

Schema nu s-ar fi oprit însă la livrările prin oraș. O parte dintre inculpați ar fi vândut sau chiar oferit gratuit droguri în contextul unor evenimente muzicale din Capitală. În documentele anchetei apar numele Fratelli și nJoy.

Ancheta a condus la nu mai puțin de 11 percheziții în București și Ilfov. Procurorii și polițiștii au ridicat plicuri și recipiente cu substanțe pulverulente, vegetale și lichide, capsule, obiecte cu urme de substanță, grindere, trei laptopuri, o tabletă și mai multe înscrisuri considerate relevante pentru dosar.

Șase persoane au fost reținute. Pentru patru dintre ele, DIICOT a cerut arestare preventivă pentru 30 de zile, acuzațiile vizând trafic de droguri de mare risc.

Printre cei pentru care procurorii au cerut cea mai dură măsură s-a aflat și „bunicuța”. În final, trei persoane au ajuns în arest preventiv, una în arest la domiciliu, iar alte două sub control judiciar.

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