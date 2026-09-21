S-a aflat acum! Ce i-a spus Speak iubitei sale, Ștefania, înainte să meargă la Asia Express

Speak și Ștefania au participat la sezonul trei Asia Express. Cei doi au ajuns până în marea finală, însă până atunci artistul a cerut-o în căsătorie. La ani distanță, fostul concurent a dezvăluit ce i-a spus iubitei lui înainte să meargă la show.

Speak și Ștefania formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc. Deși se postează împreună destul de rar, se înțeleg de minune. În ultima vreme nu au mai avut apariții televizate, însă fanii nu au uitat de participarea lor la Asia Express. Legătura și spiritul de echipă au fost atât de puternice în cazul lor, încât au ajuns până în marea finală, acolo unde au concurat cu Sorin Bontea și Răzvan Fodor.

A fost una dintre cele mai îndrăgite perechi, dar, acum, la ani distanță, artistul a făcut o dezvăluire surprinzătoare în cadrul emisiunii Fiertzi pe insulă. Acesta a povestit ce i-a spus iubitei sale înainte de plecarea în competiție. El era convins că este singurul și ultimul show la care vor participa. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce i-a spus Speak, iubitei sale, Ștefania înainte să meargă la Asia Express

Speak și Florin Ristei au conceput emisiunea Fierți pe insulă, acolo unde vizionează show-ul de pe Antena 1, Insula Iubirii. Aceștia ascultă și privesc cu atenție acțiunile și reacțiile concurenților, iar apoi le comentează. De curând, ei s-au uitat la discuția pe care a purtat-o Claudia Ion cu Armina, în cadrul căreia îi mărturisea că inițial s-a înscris pentru rolul de ispită.

Mai mult decât atât, a spus că ar fi mers mai departe, chiar la relații intime, dacă se îndrăgostea. În acel moment, Speak a făcut o declarație neașteptată. El a relatat cum, înainte să plece la Asia Express, împreună cu Ștefania, i-ar fi spus că era ultima dată când vor apărea la televizor, sugerând astfel că exista posibilitatea să aibă reacții necontrolate care ar fi prezentat publicului o imagine total diferită față de realitate.

„Eu, când am fost la Asia, eu i-am zis lu’ Șoarec înainte să plecăm: «E posibil să fie ultima oară când apărem la televizor, vreodată». Că nu știam. Deși n-aveam cu ea nimic acasă, dar nu știi, îți ies niște monștri acolo, pe care tu nici nu știai că-i ai”, a declarat Speak la Fierți pe Insulă.

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