Prințul Marco, atac la adresa lui Speak. Concurentul de la Insula Iubirii a făcut dezvăluiri neștiute: „Să vorbim despre suma pe care ai primit-o”

Prințul Marco participă la Insula Iubirii alături de partenera sa, Bianca Ghiurcă. În urma difuzării primelor episoade, Speak și-a exprimat opiniile în cadrul emisiunii Fiertzi pe Insulă, împreună cu Florin Ristei. Concurentul s-a uitat cu atenție și se declară nemulțumit de reacțiile artistului. Acum, acesta îl atacă direct pe moderator.

Emisiunea de pe YouTube Fiertzi pe Insulă, a fost la fel de așteptată precum Insula Iubirii. Acolo, Speak și Florin Ristei se uită la episoade și comentează despre cupluri și ispite.

Numai că Prințul Marco, unul dintre participanții acestui sezon, s-a declarat nemulțumit de reacțiile pe care le-a avut artistul la adresa lui. Acesta a făcut un videoclip pe TikTok în care amintea despre întâlnirea pe care au avut-o cei doi în anul 2016 și despre ceea ce s-a întâmplat atunci. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Prințul Marco, atac la adresa lui Speak

Speak și Florin Ristei au vorbit despre replicile dure pe care le-a avut Prințul Marco la adresa lui Cătălin Brînză. Speak a spus atunci că ispita masculină este foarte calmă, dar dacă ar fi mai vocal sau chiar agresiv cu concurentul acesta nu ar mai avea nimic de spus.

Reacția lui Marco nu a întârziat să apară și s-a declarat deranjat de comentariile făcute de moderator.

„Am văzut acest talk show sau cum se numește, podcast a lui domnu Speak. Și mi s-a părut așa mie, că este ok să poți să ai un podcast, să comentezi, să vorbești despre oameni care, de fapt, nu-i cunoști și să ai o părere, o impresie, dar una e să ai o părere și să spui o părere și alta e să faci obraznici și că dacă-ți dă ăla una și că-ți face și că-ți drege. Păi în primul rând, domnul Speak, dacă tu ți-ai permis să vorbești despre noi, păi cum ar fi să vorbim și noi despre tine și să vorbesc eu care te cunosc personal”, a spus Prințul Marco pe TikTok.

Acesta a continuat să spună că în anul 2016, pe vremea când Speak avea o relație cu Adelina Pestrițu, Prințul Marco l-a căutat pentru un concert la clubul lui.

Concurentul nu a oferit foarte multe detalii, însă sugerează că i-a oferit bani mulți pe concert și că are informații personale despre artist.

„Mă ții minte acuma, nu? 2016, Roma, Luxor. Să vorbim de când eu aveam club și te-am chemat la concert. Să vorbim despre suma pe care ai primit-o. Să vorbim de câte persoane au fost la concertul tău sau să vorbim despre, hai să-i zicem așa, despre restaurant și despre ce servești tu la restaurant și care sunt viciile tale la restaurant și ce-ți place cel mai mult. Să nu uitați că oamenii aceștia care vorbesc și se dau perfecți cum a zis, eu nu făceam așa. Cu cine erai tu, cu ce domnișoară erai în 2016? Acum ai o viață perfectă, you know, you are washtup. Te-ai recurățat. Adică, vorbești despre mine, că dacă îți dădea ăla și că sunt obraznic și ai zis la începutul videoclipului o să avem multe de tras cu el. Folosește-ți cuvintele cu trasul un pic mai corect, să nu înțeleagă lumea altceva, ok?”, a mai adăugat el.

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