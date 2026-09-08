Culisele scandalului dintre Ioana și Ilie Năstase! Discuția care a declanșat, de fapt, conflictul dintre cei doi

Scandalul dintre Ilie și Ioana Năstase care a făcut valuri până la Poliție, a scos la iveală tensiunile care mocneau de ceva vreme în spatele ușilor închise. Cei doi au ajuns să-și spună versiunea, însă adevăratul motiv care ar fi aprins spiritele nu a fost dezvăluit până acum. CANCAN.RO a aflat ce s-ar fi întâmplat, de fapt, înainte ca situația să escaladeze. Vezi mai jos toate detaliile!

Ceea ce părea, la prima vedere, un nou episod tensionat din mariajul lui Ilie și Ioana Năstase ar avea, potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, un motiv cât se poate de concret… banii. Surse apropiate cuplului susțin că discuția care a degenerat ar fi pornit după ce Ioana i-ar fi solicitat lui Ilie o anumită sumă de bani. Răspunsul fostului tenismen ar fi fost că nu deține banii respectivi și că, în prezent, are deja cheltuieli considerabile pe care le suportă pentru ea.

Ce au discutat cei doi înainte de izbucnirea conflictului

Potrivit informațiilor obținute de noi, între cei doi ar fi existat o discuție legată de o sumă de bani cerută de Ioana. Ilie ar fi spus că nu îi poate oferi suma respectivă, în condițiile în care achită inclusiv chiria locuinței din Otopeni în care stă soția sa.

Ba mai mult, relația celor doi ar fi ajuns de ceva vreme într-un punct în care fiecare își trăiește viața separat. Ioana locuiește într-o casă închiriată în Otopeni, în timp ce Ilie ar locui, la rândul său, într-o altă locuință din aceeași zonă, tot cu chirie.

Sursele CANCAN.RO susțin și că ideea de a locui separat ar fi fost propusă de Ioana pe motivul că așa funcționează, mai nou, un cuplu modern.

Problemele ar fi apărut însă atunci când discuțiile despre bani și despre cheltuielile pe care le presupune acest stil de viață ar fi devenit tot mai apăsătoare.

Potrivit informațiilor noastre, în ecuație ar intra și proprietățile pe care cei doi le dețin la malul mării. Fiecare ar avea propriul apartament, însă, potrivit surselor, și aici ar fi existat discuții.

În același timp, la urechile noastre au ajuns informații potrivit cărora situația financiară a celor doi ar fi una complicată. Fostul tenismen s-ar baza, în prezent, pe veniturile provenite dintr-un singur contract de imagine cu o companie din industria jocurilor de noroc.

Ilie Năstase: „M-am certat de o mie de ori cu ea”

Reamintim că, în seara de 6 septembrie, Ioana Năstase ar fi apelat la Poliție în urma unui conflict verbal. Potrivit informațiilor apărute, aceasta le-ar fi spus polițiștilor că ar fi fost jignită și amenințată. A fost făcută o evaluare a riscului, iar polițiștii au emis inițial un ordin de protecție provizoriu, inclusiv cu monitorizare electronică. Ulterior, procurorul de caz a infirmat măsura, iar cercetările în dosarul penal continuă. (VEZI AICI)

Contactat de CANCAN.RO, Ilie Năstase a oferit propria versiune asupra celor întâmplate și a respins acuzațiile de agresivitate. Fostul tenismen a declarat că el și Ioana s-au certat de nenumărate ori în cei opt ani de relație și s-a întrebat de ce abia acum este considerat agresiv. (VEZI AICI)

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