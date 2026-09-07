Pentru cine a lăsat-o Narcis pe Bianca Iotu cu buza umflată la Insula Iubirii. Musculosul și Alina formează un cuplu încă de anul trecut

După ce CANCAN.RO v-a dezvăluit că Narcis a plecat la „Insula Iubirii” cu o relație deja acasă, acum a venit momentul să vă spunem cine este femeia care l-a așteptat în România. O cheamă Alina, este șatenă și are toate ingredientele pentru a atrage priviri. Dar nu doar fizicul o scoate în evidență. Iubita ispitei este apreciată în domeniul în care activează și are chiar o performanță de milioane la activ!

Povestea celor doi nu ar fi început ieri, alaltăieri sau după întoarcerea lui Narcis din Thailanda. Din informațiile CANCAN.RO, Narcis și Alina sunt împreună încă de anul trecut. Ba mai mult, cei doi au ajuns să lucreze și împreună. Au filmat mai multe reclame, iar imaginile cu ei au existat înainte ca Narcis să ajungă în postura de ispită. Dacă atunci s-a aprins scânteia sau povestea era deja începută? Asta rămâne de văzut. Cert este că, în momentul în care Narcis și-a făcut bagajele pentru „Insula Iubirii”, Alina era deja femeia din viața lui.

Și acum vine partea care leagă toate piesele acestui puzzle.

În octombrie anul trecut, CANCAN.RO îl surprindea pe Narcis într-un local din nordul Capitalei, alături de o tânără șatenă. Seara s-a lăsat cu apropieri, gesturi tandre și, în cele din urmă, cu un sărut pasional. La vremea respectivă, aceasta era prezentată drept o nouă cucerire a ispitei .( VEZI AICI) Ei bine, acum a ieșit la lumină și cine era domnișoara… Alina.

Cine este și cu ce se ocupă iubita lui Narcis

Alina nu este genul de femeie care să treacă neobservată. Șatenă, cu o siluetă care atrage imediat privirile și cu o imagine sexy, iubita lui Narcis știe foarte bine să-și pună atuurile în valoare. Tânăra are propria carieră și se descurcă de minune în domeniul în care lucrează!

Aceasta activează în industria de divertisment pentru adulți, în zona de videochat, unde nu este doar o simplă prezență în fața camerelor. Alina ocupă inclusiv poziția de manager și brand ambassador, iar activitatea ei a venit la pachet și cu rezultate pe măsură.

Și dacă vă întrebați cât de apreciată este iubita lui Narcis în domeniul în care activează, ei bine, rezultatele vorbesc de la sine. Tânăra a reușit să obțină locul 1 într-una dintre cele mai importante competiții internaționale din industria de videochat, performanță care a venit la pachet cu un premiu uriaș, de 1.000.000 de dolari.

O reușită deloc ușor de obținut, mai ales într-un domeniu în care competiția este una acerbă. Alina s-a făcut remarcată prin performanțele sale și a ajuns în vârful clasamentului, devenind una dintre cele mai apreciate prezențe din competiție.

Normal că un asemenea rezultat nu putea trece neobservat. După performanța obținută, Alina a fost sărbătorită pe măsură, iar colegii i-au pregătit inclusiv un tort.

Pentru că nici ispita de la „Insula Iubirii” nu este străină de această lume. Narcis a recunoscut în trecut că a filmat pentru producții destinate adulților, astfel că domeniul în care activează Alina nu îi este deloc necunoscut.

Cu alte cuvinte, cei doi au mai multe lucruri în comun decât s-ar fi crezut la prima vedere. Iar dacă punem toate piesele cap la cap, reușim să înțelegem și mai bine dinamica relației lor deschise.

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