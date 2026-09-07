Motane… atât a fost! Bogdan Stancu a vrut să continue distracția la Nuba, dar soția i-a tăiat elanul dintr-un foc

Motane... atât a fost! Bogdan Stancu a vrut să continue distracția la Nuba, dar soția i-a tăiat elanul dintr-un foc
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A iertat, dar cu siguranță nu a uitat, iar „Motanul” a simțit-o pe pielea lui la miezul nopții, în plină stradă! Deși Bogdan Stancu și soția lui, Denisa, s-au împăcat de ceva timp, CANCAN.RO are imagini în exclusivitate care arată că dinamica dintre ei s-a schimbat. Cuplul a fost surprins aseară într-un local de fițe, unde finalul petrecerii a adus un moment tensionat, după ce propunerea fotbalistului a fost complet respinsă!

O relație cu năbădăi, dar care părea că a intrat pe un făgaș normal! După o separare destul de agitată, Bogdan a pus punct definitiv idilei mediatizate cu prezentatoarea TV Alexandra Popescu și a făcut tot posibilul să își salveze căsnicia. Împăcarea oficială a avut loc în primăvară, când fotbalistul s-a întors la căminul conjugal, iar Denisa a decis să îi mai acorde o șansă, mai ales de dragul celor două fetițe pe care le au împreună. De atunci, soții au încercat să își reconstruiască liniștea în familie.

O seară în doi cu final neaşteptat

Idila cu prezentatoarea de televiziune părea, la un moment dat, destul de serioasă, iar mulți credeau că fotbalistul nu se va mai întoarce niciodată acasă. Bogdan s-a afișat o bună perioadă în public cu noua parteneră, lăsând impresia că trecutul alături de mamă copiilor săi este complet îngropat.

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Bogdan Stancu şi soţia, noapte pe ritmuri de dans

Să trecem acum la imaginile noastre. Muzică, dans, prieteni și o atmosferă relaxantă, așa s-ar putea descrie seara de sâmbătă pentru cuplu. Cei doi au ales să petreacă în zona de nord, în clubul Biutiful.

Pentru așa seară, doamna a ales să poarte o rochiță scurtă neagră, în bretele, sandale negre cu tocuri și părul lăsat lejer peste umeri. Silueta a fost bine pusă în evidență. Bogdan s-a îmbrăcat la opusul ei, un look total alb, format dintr-un tricou tip polo și pantaloni lungi, iar în picioare o pereche comodă de sneakers alb cu negru. Pe tot parcursul serii nu s-a dezlipit de lângă ea.

Bogdanu Stancu negociază cu soţia o nouă ieşire

După câteva ore bune au decis să plece, doar că Denisa a luat-o înainte, de mână cu prietena ei, iar Bogdan a rămas în spate și dorea să-și continue distracția la Nuba. Răspunsul a fost negativ din partea soției, așa că au plecat spre casă. Motane… atât a fost!

Sperăm ca de acum totul o să fie bine între cei doi. Rămâne de văzut dacă Bogdan va reuși să o convingă pe Denisa că merită toată încrederea ei și că escapadele din trecut au rămas doar o amintire urâtă. Noi le dorim multă fericire și stabilitate în continuare!

NU RATA: Soția a iertat, dar n-a uitat! „Motanul”, sub observație. Cum au fost surprinși cei doi pe plaja din Mamaia

CITEŞTE ŞI: Cum l-a pedepsit Denisa pe Bogdan „Motanul”, la piscină, de față cu toată familia. Escapada cu prezentatoarea TV „s-a prescris”, dar soția n-a uitat

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