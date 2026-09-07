Prognoza meteo azi, 7 septembrie 2026. Cum va fi vremea în prima zi de școală, potrivit ANM

Cum va fi vremea luni, 7 septembrie, în prima zi de școală? Sursa foto: colaj CANCAN.ro
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Prognoza meteo pentru prima zi de școală, 7 septembrie, se menține frumoasă. Temperaturile se vor încadra în normalul perioadei, iar cerul va fi variabil în majoritatea zonelor. Află prognoza ANM completă în rândurile următoare!

Vremea de azi în România

Luni, vremea va fi frumoasă și cerul va fi variabil în majoritatea țării. În sud și sud-est, cerul va fi mai mult senin și vântul va sufla slab spre moderat. Maximele zilei se vor situa între 21 de grade Celsius în estul Transilvaniei și Podișul Moldovei și 30 de grade în Oltenia.

Minimele vor coborî între 3 și 5 grade în zonele depresionare și 17-18 grade pe litoral și în Dealurile de Vest. Noaptea va apărea ceața pe alocuri.

Vremea de azi pe litoral

Ziua de luni va fi frumoasă, cu cer senin și vânt slab spre moderat. Vor apărea unele intensificări în timpul zilei. Maximele de luni, 7 septembrie, se vor situa între 23 și 26 de grade Celsius. Pe timpul nopții, termometrele vor coborî până la 13 și 18 grade Celsius. Apa mării va avea valori între 21 și 23 de grade Celsius.

  • Mamaia: maxima zilei va fi de 24 de grade, iar minima de 17 grade Celsius.
  • Costinești: maxima zilei va fi de 23 de grade, iar minima de 17 grade Celsius.
  • Neptun: maxima zilei va fi de 23 de grade, iar minima de 16 grade Celsius.
  • Vama Veche: maxima zilei va fi de 23 de grade, iar minima de 16 grade Celsius.

Vremea de azi la munte

La munte, vremea va fi frumoasă la începutul săptămânii. Temperaturile se vor încadra în normalul lunii septembrie, iar cerul va fi variabil. Va fi senin în masivele sudice, unde vântul va sufla slab spre moderat. Pe văi și în depresiuni se va forma ceață pe timpul nopții.

Vremmea de azi în București

În Capitală, cerul va fi senin și vântul va sufla slab. Temperaturile se vor încadra în normalul perioadei, cu o maximă de 28 de grade Celsius și o minimă de 12 și 14 grade Celsius.

Vremea în marile orașe

  • Cluj-Napoca: maxima va indica 23 de grade Celsius, iar miniima 12 grade Celsius.
  • Timișoara: termometrele vor indica 29 de grade în timpul zilei și 15 grade pe timpul nopții.
  • Iași: maxima zilei va urca până la 24 de grade, iar minima va coborî până la 11 grade Celsius.
  • Constanța: luni, maxima zilei va indica 22 de grade Celsius și minima 19 grade, potrivit vremearomania.com.
  • Craiova: termometrele vor indica 29 de grade Celsius pe timpul zilei și 16 grade pe timpul nopții.
  • Brașov: maxima zilei va urca până la 24 de grade, iar minima va coborî până la 8 grade Celsius.

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