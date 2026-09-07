Putem mânca fructe pe stomacul gol sau nu? Ce spune dr. Virgiliu Stroescu: „Vă dau un exemplu foarte simplu”

Cunoscutul medic primar endocrinolog a răspuns unei întrebări pe care mulți români și-o pun: este bine să mâncăm fructe pe stomacul gol? Află în rândurile următoare răspunsul specialistului.

Putem mânca fructe pe stomacul gol?

Dr. Virgiliu Stroescu a vorbit despre consumul de fructe pe stomacul gol în cadrul unei emisiuni despre sănătate. Acesta susține că nutrienții din fructe se absorb mult mai repede în momentul în care stomacul nu are mâncare în el.

Cum fructele sunt în mare parte compuse din apă, acest organ le poate digera mai repede și asimila mai bine nutrienții din alimente.

„Când e stomacul gol, nu e nimic înăuntru. Dacă mănânc un fruct, ăla unde cade? În stomacul gol. Evident că, atunci când mâncăm, noi ne umplem stomacul care e gol. Deci fructele, dacă le punem în stomacul gol, ele stau acolo și se consumă pentru că, având 80% apă, înseamnă că restul sunt 20%, nu? Atunci astea fac ca să se absoarbă imediat. Ce fac fibrele? Fibrele astea sunt una dintre cele mai mari inovații ale lui Dumnezeu. Ele sunt exact ca un catalizator, ca un mop. Când vezi că e un foc mare, începi să-l mai stingi puțintel cu apă, nu?”, își începe dr. Virgiliu Stroescu explicația.

Fibrele sunt aliatul metabolismului

În continuare, medicul primar endocrinolog susține că este bine să consumăm mai multe fibre în momentele în care facem exces de dulciuri. Fibrele ajută la încetinirea metabolismului, dar și la o curățenie profundă a organismului.

Medicul susține că nu este indicat să consumăm des sucuri din fructe sau legume. Motivul? Prin stoarcere, fibrele ajung să fie aruncate și zeama rezultată ne dă spike-uri glicemice. Dar atunci când alegem să consumăm fructe și legume în starea lor naturală, cu pulpă și cu coajă (după caz), beneficiem de toate fibrele din ele.

„Când vezi că ai mâncat multe dulciuri, aruncă fibre și atunci ele încetinesc metabolismul. Și vă dau un exemplu foarte simplu. Am trei portocale și un pahar. Iau portocalele, le storc, arunc tot ce era acolo că iau numai zeama, și beau. Altul mănâncă portocalele ca atare. Ce se întâmplă când mănânci portocala întreagă? Având fibre, ea se metabolizează mult mai încet. Glicemia nu crește brusc, pentru că fibrele spun: „nu vă grăbiți, nu vă grăbiți, că avem suficient timp, hai!” Și atunci fibrele fac ca hiperglicemia să nu crească. În momentul în care beau zeama de portocale, care e numai dulce, dar fără fibre în ea, imediat țâșnesc glucidele în sus, dau hiperglicemie și ai stări rele”, a mai continuat medicul.

Ce rol au fibrele în organism

Dr. Virgiliu Stroescu îi încurajează pe români să consume alimentele așa cum au fost ele create de Dumnezeu. Doar așa ne vom asigura că-și fac treaba corect în organism. De exemplu, fibrele au rolul de a curăța și a hrăni intestinele, dar și de a ne proteja de anumiți radicali liberi.

În momentul în care avem o alimentație săracă în acești carbohidrați, punem o mare piedică sănătății. Fibrele au rolul de a curăța mizeria și microbii din corp, dar și de a proteja intestinele de cancer.

„Deci, cel mai bine e să mâncăm așa cum a făcut Dumnezeu fructele, ca atare – cu fibrele lor. Și astea fac bine pentru că, după ce opresc focul metabolismului, pleacă mai departe. Hai, ce mai găsim aici? Mizerie, stai că o să o luăm noi. Mai departe, ce mai găsim aici? Păi găsim microbi, îi curățăm noi foarte bine. Ce mai găsim aici? Un intestin. Hai să-l apărăm, ca să nu facă cancer. Atunci fibrele vin și curăță, feresc organismul și, la sfârșit, le aruncăm la gunoi. Nu, lăsați-le acolo, pentru că ele hrănesc acum flora microbiană și celulele intestinului subține și gros. Cine? Fibrele astea păcătoase. După ce curăță totul, aranjează, își dau viața ca să facă și hrană pentru intestinul gros și subțire. Vedeți ce consecade sunt?”, susține dr. Stroescu.

La finalul mesajului, acesta a venit și cu un sfat pentru cei care îi spun că ei preferă numai sucurile din fructe sau legume. Medicul le spune că își fac singuri rău, căci ajung să arunce la gunoi toți nutrienții benefici din legume și fructe.

„”Eu beau numai zeamă…” Păi dacă tu ești cu mituri… Ce e mai bun, tu arunci. „Eu beau suc de morcovi.” Și cu restul ce faci? „Păi ce, le arunc.” N-ai făcut nimic. Păi mănâncă morcovul ca atare, care are absolut tot ce vrei înăuntru. Are fibre, are vitamine, are substanțe energetice, are substanțe chimice, are dezinfectante, are vitamina A. Nu lua numai zeama. „Ba nu, eu beau numai zeama.” Bravo!”, a mărturisit dr. Virgiliu Stroescu pentru Speranța TV.

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