Cât de periculos este sifonul pentru organism, potrivit dr. Virgiliu Stroescu: „Acidul creşte riscul de cancer”

Virgiliu Stroescu este un medic primar endocrinolog și doctor în medicină, cunoscut pentru promovarea unui stil de viață sănătos. În cadrul aparițiilor sale publice, discută despre diverse alimente sau băuturi, pe care le recomandă sau nu românilor. Azi vorbește despre sifon, o băutură extrem de populară înainte de anii 2000. În prezent, se găsește și în unele magazine, dar este el bun pentru sănătatea noastră?

Cât de periculos este sifonul pentru organism

Medicul specialist a dezbătut câteva băuturi preferate de români în zilele caniculare. Acesta a vorbit despre sucurile fresh din fructe, despre sifon și apa carbogazoasă. Sunt printre produsele pe care le consumăm des în zilele toride, gândind că ne vor răcori și ne vor hidrata organismul.

„Fresh-urile sunt gustoase, dar nu sunt sănătoase. Sunt prea concentrate şi chinuiesc pancreasul. Câte portocale poti mânca o dată? Una, două, trei. Un fresh conţine sucul de la 12 portocale. Portocalele integrale sunt cele mai sănătoase. Sifonul bagă în tine dioxid de carbon care este acid si scade toata imunitatea organismului, că aceasta devine acidă. Organismul trebuie să fie alcalin. Apa minerală are minerale, apa carbogazoasă e acid carbonic si acidul creşte riscul de cancer”, susține medicul specialist.

Cât de important este consumul de apă

În continuare, medicul a abordat și subiectul odihnei. Oamenii care nu dorm suficient riscă să dezvolte probleme de sănătate. Pentru ca organismul să fie sănătos, avem nevoie de somn, de mișcare și de hidratare. În plus, dr. Virgiliu Stroescu susține că este foarte important să bem apă înainte de masă. Acesta recomandă cel puțin un pahar cu 30 de minute înainte de a introduce alimentele în stomac.

„Dacă nu eşti odihnit, eşti mort. Apoi, cine nu face mişcare nu poate fi sănătos. Ca să trăieşti sănătos, trebuie, în primul rând, să te odihneşti, apoi să mănânci, în al treilea rând să faci mişcare. Consumul de apă este la fel de important. Beţi apă, fără apă stricăm rinichii şi tot organismul sufera. Apa se bea totdeauna înainte de masă. Intră în stomac, îl spală bine, intră în sânge și am suc gastric, am salivă și stomacul începe să lucreze”, a mai adăugat medicul endocrinolog.

Cum se consumă lămâia corect

Dr. Virgiliu Stroescu a vorbit și despre un fruct pe care îl consumăm mai des vara. Este vorba despre lămâie, folosită în diverse băuturi – de la limonadă la cocktailui, dar pe care nu trebuie să o consumăm ca atare.

Medicul susține că lămâia are foarte multe beneficii pentru corpul uman, dar nu este prietenoasă cu dinții. Din cauza acidului citric poate afecta smalțul și cauza, în timp, probleme. Cel mai simplu mod de a o consuma este stoarsă, în apă plată sau ceai, și băută cu paiul.

„Lămâia e acidă în gură, dar în stomac e alcalină. Nu bagi dinţii în lămâie pentru că distruge dinţii. Când ajung în stomac, sărurile de acid citric sunt alcaline. Dacă cineva are pietre acide, bea lămâie si se topesc”, a explicat reputatul medic în cadrul emisiunii Punctul culminant.

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