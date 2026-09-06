În 2016, Frank și Monica au cumpărat 2 insule mici în Florida Keys, pentru a se pensiona. Dar au regretat enorm hotărârea luată. Ce s-a întâmplat

În 2016, Frank și Monica au cumpărat 2 insule mici în Florida Keys, pentru a se pensiona. Dar au regretat enorm hotărârea luată. Ce s-a întâmplat
Planul de pensionare le-a fost dat peste cap
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După o viață de muncă, Frank și Monica Woll și-au făcut un plan aparte pentru pensionare. Cei doi au vrut să scape de agitație, dorindu-și să se retragă într-un loc liniștit, în mijlocul naturii. Așa că au luat o decizie îndrăzneață și au cumpărat două mici insule din arhipelagul Florida Keys, convinși că au găsit locul perfect pentru noul lor început. Numai că, paradisul natural pe care l-au ales a venit la pachet și cu o problemă uriașă, ce i-a făcut uneori să regrete decizia luată.

Înainte de a se pensiona, soții Woll au muncit ani buni în Key Largo, unde au administrat o afacere dedicată echipamentelor pentru canotaj și activităților în aer liber. Domeniul în care activau le aducea zilnic o mulțime de clienți dornici de o aventură pe mare. Ei bine, tocmai această legătură cu natura le-a inspirat planul de pensionare. Aceștia au cumpărat cele două insule și le-au transformat într-un proiect de conservare a naturii, la care au muncit ani de zile.

Și-au dorit o viață liniștită, dar au primit contrariul

Frank și Monica au cumpărat două insule aflate la sud de Seven Mile Bridge, cunoscute local drept Molasses Keys. Aceștia nu și-au dorit să le transforme într-o afacere exclusivistă și au considerat că este mai bine să păstreze zona cât mai aproape de starea naturală.

Insulele cumpărate de cei doi soți sunt joase și fragile și adăpostesc păsări cuibăritoare, mai multe specii de crabi și pâlcuri de mangrove negre, roșii și albe, protejate de stat. Astfel, Frank și Monica au pus accentul pe conservare. S-au ocupat de tot și chiar au permis accesul turiștilor, după un program bine stabilit și cu condiția ca aceștia să protejeze natura și să lase totul așa cum au găsit.

Astfel, cei doi soți au crezut că au parte de o pensionare liniștită, însă fix natura le-a demonstrat contrariul. Poziționarea insulelor le-a făcut extrem de vulnerabile în timpul furtunilor puternice. Uraganul Irma, care a lovit Florida în 2017, a demonstrat cât de repede poate fi modificată o astfel de insulă.

Furtunile mari aduc distrugeri mari

Sezonul uragnelor face ravagii

De exemplu, Institutul Geologic al SUA (USGS), care a comparat măsurătorile de altitudine de pe insulele din apropiere înainte și după Uraganul Irma din 2017, a arătat că insula cea mai apropiată de traiectoria furtunii a pierdut între 32% și 42% din lățimea bermei sale estice, alături de o parte semnificativă din vegetație.

Deși pentru insulele Molasses Keys cumpărate de cei doi soți nu s-a făcut un studiu, acestea se află în aceleași condiții de vulnerabilitate. De-a lungul timpului, după fiecare furtună mare, terenul s-a modificat, iar eroziunea a devenit o grijă constantă pentru proprietari. În loc să se bucure pur și simplu de pensionare, soții Woll au ajuns să monitorizeze țărmul și să încerce să-l protejeze.

Deși au avut mult de muncă și s-au depărtat de planul inițial al unei pensionări liniștite, Frank și Monica nu au abandonat insulele și continuă să le protejeze. Pentru a încetini retragerea țărmului, cei doi au muncit mult. Aceștia au așezat pietre în zonele mai expuse și au plantat puieți de mangrove, pentru ca rădăcinile acestora să contribuie la fixarea sedimentelor.

Însă, procesul este unul lung și dificil, iar lupta celor doi soți cu natura este una constantă. Uneori este greu, uneori au regretat decizia făcută, însă continuă să protejeze cu drag cele două insule. Fiecare sezon de uragane vine cu provocări noi, dar nu se dau bătuți.

 

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