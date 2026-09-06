Detalii tulburătoare în cazul familiei care și-a ucis fiica, apoi și-a luat viața. Anchetatorii au găsit 20 de scrisori de adio

Detalii tulburătoare în cazul familiei care și-a ucis fiica, apoi și-a luat viața. Anchetatorii au găsit 20 de scrisori de adio
Noi detalii în cazul familiei care și-au ucis fiica
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O dublă tragedie a avut loc în Roma. Un cuplu din Roma și fiica lor cu dizabilități au fost găsiți fără viață în casă. Potrivit primelor verificări, unul dintre ei ar fi recurs la un gest necugetat, iar apoi și-ar fi pus capăt zilelor. Ancheta continuă pentru a stabili ce s-a întâmplat mai exact.

Luca Asbbaciano lucra în domeniul IT, iar soția sa se retrase din activitatea profesională pe care o desfășura pentru a avea grijă de fiica lor care avea probleme de sănătate. Aceștia își doreau să ajungă chiar și în Mexic la un specialist să o trateze. Numai că destinul a avut alte planuri pentru ei.

Bărbatul și partenera sa, Valentina, alături de Bianca, fetița în vârstă de 5 ani, au fost descoperiți sâmbătă 5 septembrie, fără viață în propria casă, în Roma, Italia. La fața locului s-au deplasat carabinierii, dar și prietenii lor care nu și-au putut stăpâni lacrimile.

Noi detalii în cazul familiei care și-a ucis fiica, apoi și-a luat viața

Decesele ar fi avut loc la finalul săptămânii trecute. De atunci, nimeni nu a mai dat de familie. Frații bărbatului s-au îngrijorat și au contactat autoritățile. Lângă trupurile neînsuflețite, anchetatorii au descoperit pistolul folosit în tragedie, pe care Luca îl cumpărase cu ceva timp înainte doar pentru a-l deține acasă. De asemenea, oficialii au mai găsit aproximativ 20 de scrisori de adio.

Pe plicuri scria numele persoanei care urma să aibă grijă de bunurile lăsate în urmă. Totodată, carabinierii urmează să analizeze cu atenție scrisorile, pentru a stabili dacă conțin informații cu privire la motivele din spatele acestui eveniment nefericit. O pistă pe care o iau în calcul anchetatorii ar fi că soții s-au confruntat cu probleme financiare.

Expertiza balistică va spune care dintre ei a ajuns la acest gest extrem. Mama Biancăi a fost văzută destul de rar în ultima perioadă, iar un detaliu important a ieșit la iveală: familia era monitorizată de serviciile sociale.

„Nu îi cunoșteam personal, dar știu că fetița avea o dizabilitate severă și că familia era monitorizată de serviciile noastre sociale”, spune Massimiliano Umberti, președintele Municipiului IV.

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