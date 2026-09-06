”Denunțuri” în lanț! Ionuț Mocăniță de la Insula Iubirii, dat de gol că și-ar fi înșelat iubita cu mai multe femei

Claudia Ion și Ionuț Mocăniță s-au dus la Insula Iubirii, sezonul X, pentru a-și testa relația. Cei doi au avut un trecut tumultuos, plin de momente care au produs insecurități partenerei. Tânăra în vârstă de 25 de ani a recunoscut că înainte de plecarea în Thailanda Ionuț s-a apropiat prea mult de o prietenă bună de-a ei. Numai că, acum, concurentul a fost dat de gol că ar fi călcat strâmb de mai multe ori.

Ionuț Mocăniță are 28 de ani, este hairstylist și formează un cuplu de trei ani cu Claudia Ion. Relația lor nu a fost doar lapte și miere, astfel că au decis să petreacă 21 de zile în Thailanda, alături de ispitele feminine și masculine, pentru a-și rezolva problemele.

Tânăra a mărturisit în fața tuturor că, cu doar două săptămâni înainte de plecarea pe insulă, partenerul s-a apropiat cam mult de o prietenă de-a ei. Concurenta susține că nu a fost înșelată, însă în urmă cu doi ani, Ionuț a căutat atenția unei alte doamne, ba mai mult, s-a și întâlnit cu ea. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ionuț Mocăniță de la Insula Iubirii, dat de gol că și-ar fi înșelat iubita cu mai multe femei

O utilizatoare TikTok l-a „denunțat” pe concurentul de la Insula Iubirii. Aceasta a recunoscut că în anul 2024, atunci când Ionuț Mocăniță și Claudia Ion formau deja un cuplu de un an a purtat o conversație cu bărbatul. Hairstylistul părea destul de deschis cu femeia și i-a trimis chiar și un mesaj vocal.

Mai mult decât atât, Ionuț i-a făcut complimente persoanei respective și și-a exprimat intenția de a trece la pasul următor. Acesta își dorea să o cunoască pe femeie, iar din captura de ecran se poate observa insistența concurentului.

Ionuț Mocăniță s-a întâlnit cu femeia

În urma insistenței sale, doamna s-a întâlnit cu Ionuț Mocăniță. Nu a oferit detalii cu privire la momentele petrecute împreună cu el, însă un lucru este cert: potrivit relatării, concurentul de la Insula Iubirii ar fi călcat strâmb, cu toate că iubita sa, Claudia era în ecuație de aproximativ un an. Acum, rămâne de văzut dacă s-a schimbat și dacă va trece testul fidelității cu brio.

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