Decesul lui Florin Huidu a lovit familia în cel mai dureros mod. Tatăl lui Vlad și Șerban Huidu mai învinsese moartea o dată

Moartea inginerului Florin Huidu, tatăl lui Șerban și Vlad Huidu, a lovit familia în cel mai dureros mod, mai ales pentru că bărbatul trecuse deja printr-o confruntare cu moartea în urmă cu mai mulţi ani.

Atunci, după un infarct puternic, medicii îl readuseseră la viață după 26 de secunde de stop cardiac. El însuși povestea într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO:

„În ultimii 17 ani, de când eu am două stențuri, din cauza unui infarct cu stop cardiac, mi s-au întâmplat toate lucrurile rele. Am avut atunci stop cardiac timp de 26 de secunde, la Budimex. Cât să mai ducă și inimioara asta?”

A fost momentul în care a învins moartea pentru prima dată, iar viața lui s-a schimbat complet.

Decesul lui Florin Huidu a lovit familia în cel mai dureros mod

Tragedia recentă a venit însă fulgerător. Vlad a povestit pe Instagram cum ultima discuție cu tatăl său, una obișnuită, s-a transformat în cel mai apăsător regret al vieții lui.

„S-a stins tata. Și mă gândesc obsesiv la ultima noastră convorbire. O conversație absolut obișnuită, una dintre acele conversații despre care nu ai niciun motiv să crezi că ar putea fi ultima. Tata: “Ce faceți, copiii mei?” Eu: “Bine, tată. Uite, ne-am întors în București și suntem la mall să cumpărăm ceva.” Tata: “Eu mă duc la piață să cumpăr niște prune, să fac un magiun.” Eu: “Bravo, ce tare! Să-l fierbi mai mult, să scadă, să fie mai gros, că mie așa îmi place, cum îl făcea Floarea.” Tata a râs și mi-a zis: “Așa o să-l fac.” Eu: “Bine, tată, hai că te sun mai încolo, că probez ceva și sunt în grabă.” Tata: “Te rog să nu uiți să mă ajuți cu mașina, să-i facem revizia.” Eu: “Nu uit. Hai, bine, bine. Pa!” Asta a fost. Două ore mai târziu am primit telefonul că i s-a făcut rău în autobuz. Când am ajuns, erau șapte oameni de la Salvare și SMURD în jurul lui. Timp de aproximativ 40 de minute au încercat să-l resusciteze. La un moment dat, au reușit să-i pornească din nou inima. A ajuns la spital. Credeam că va fi bine. Acolo a avut un al doilea stop cardio-respirator. De data asta, nu a mai putut fi salvat. De atunci mă tot gândesc la acele câteva minute din mall. La faptul că eram în grabă. La faptul că tata voia, probabil, doar să mai vorbească puțin cu mine. “Te sun mai încolo.” i-am zis. Nu știam niciunul dintre noi că aceea avea să fie ultima noastră conversație. Nu răspundeți pe fugă oamenilor pe care îi iubiți, pentru că noi credem mereu că avem timp. Eu am crezut că îl sun mai târziu. N-am mai apucat. Tată, îmi pare rău. Te iubesc! Îmi vei lipsi enorm…”

Regretul lui Vlad devine astfel centrul tragediei: tatăl lui supraviețuise unei morți clinice, fusese salvat miraculos, dar sfârșitul a venit într-o zi obișnuită, în timp ce fiul său era „în grabă”.

Șerban Huidu a transmis și el un mesaj profund:

„Generația lor, usor, usor pleacă. Urmăm noi… Drum lin către stele, domnule inginer Florin Huidu. Îți mulțumesc că m-ai învățat măsura…”

Tatăl lui Vlad și Șerban Huidu mai învinsese moartea o dată

În interviul exclusiv pentru CANCAN.RO, Florin Huidu a vorbit despre copii, nepoți și greutățile vieții. Spunea cu sinceritate:

„Deocamdată mă descurc, pentru că știu să spăl, să-mi gătesc, să calc. Mă duc cu sarmale la copii, am nepoți.”

Iar despre trecutul care îl apăsa:

„Am fost prost pe vremuri… (n.r – în privinţa faptului că a rămas în România) Îmi pare rău, dar ce să fac? Acum îmi duc ultimele zile…”

Despre sănătate, era lucid:

„Merg la Chiajna, la cardio, sunt în evidența lor după stop cardiacul pe care l-am avut… Cu toate că mi-e destul de bine la 71 de ani.”

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