Am găsit-o pe Kennya, dominatoarea lui Narcis. Nattasha l-a dat de gol din prima: ”Avem o prietenă comună”

Am găsit-o pe Kennya, dominatoarea lui Narcis. Nattasha l-a dat de gol din prima: ”Avem o prietenă comună”
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Narcis Bujor a fost singura și unica ispită masculină care i-a oferit ghirlanda Nattashei Black. Această alegere nu a fost deloc întâmplătoare, ci pare că a confirmat „slăbiciunea” ispitei masculine pe care o are pentru acest tip de femeie puternică. Cum arată Kennya, dominatoarea care îi este prietenă ispitei masculine. 

În ediția de sâmbătă, 5 septembrie, în timpul unei discuții cu Nattasha, Narcis Bujor s-a arătat cunoscător al detaliilor și extrem de interesat de meseria favoritei sale. Insă aceste remarci nu au fost întâmplătoare, subiectul „dominatoarelor” fiindu-i extrem de cunoscut datorită prieteniei sale cu Kenya, fosta concurentă de la Chefi la cuțite.

Cine este dominatoarea lui Narcis Bujor

Coincidență sau nu, Kenya este prietenă și cu Nattasha Black, detaliu care a fost dezvăluit în timpul ceremoniei de oferire a ghirlandelor. Relația apropiată dintre Narcis și dominatoarea Kenya nu este deloc o surpriză, având în vedere trecutul lor comun. Potrivit surselor CANCAN.RO, înainte să devină expert în arta seducției în cadrul show-ului din Thailanda, ispita Narcis a fost protagonistul unui alt episod interesant. A venit în București cu gândul de a profesa într-un domeniu ceva mai…artistic, însă a ajuns pe mâinile Kenyei.

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A vrut să se angajeze la un salon renumit de tatuaje din Capitală, convins că va da lovitura. Singur și fără prea multe relații în Capitală, cea care i-a sărit în ajutor a fost nimeni alta decât dominatoarea Kenya, care l-a găzduit în locuința sa timp de aproximativ două săptămâni, însă nu oricum. Ispita a pus „osul la treabă” și a plătit chiria într-un alt mod (vezi AICI detalii despre relația lor).

Nattasha Black și Kenya/ sursă foto: social media

Faptul că el este deja familiarizat cu acest subiect, Narcis ar putea avea un avantaj semnificativ în ceea ce privește încercările sale de a se apropia de Nattasha. Cu atât mai mult cu cât chiar el a declarat deja că Nattasha reprezintă o provocare pe măsura lui.

Radu: Nattasha, ce impresie ți-a lăsat?
Nattasha: Avem o prietenă comună.
Radu: Ce aveți? Tu știai, Narcis?
Narcis: Nu.
Radu: La ce te referi?
Nattasha: Cred că înțelege el. Ai înțeles?
Narcis: Da.
Nattasha: Vezi? El a înțeles.
Narcis: Da, avem o prietenă comună, care folosește acea unealtă (n.r. biciul cu care Nattasha s-a afișat în mână la prezentare).

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