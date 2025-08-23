Narcis, ispita de la Insula Iubirii, aventură secretă cu fosta concurentă de la Chefi la cuţite: l-a primit în casă şi… A „rezolvat” chiria cu show-uri fierbinţi!

Dezvăluirile despre ispitele de la Insula Iubirii nu mai contenesc să ne surprindă. De data aceasta, îl avem în prim-plan pe Narcis, care are un trecut cel puțin interesant. Tânărul, care astăzi joacă rolul de seducător profesionist, avea cu totul alte planuri atunci când a venit în București, doar că destinul l-a condus tot pe drumul…ispitei, iar cea care l-a ghidat este o fostă concurentă de la Chefi la Cuțite, cu veleități de dominatoare. CANCAN.RO are detalii de senzație, pe care le veți putea citi în rândurile de mai jos.

Înainte să devină expert în arta seducției în cadrul show-ului din Thailanda, ispita Narcis a fost protagonistul unui alt episod interesant. A venit în București cu gândul de a profesa într-un domeniu ceva mai…artistic. A vrut să se angajeze la un salon renumit de tatuaje din Capitală, convins că va da lovitura.

Doar că avea nevoie și de un “cuibușor”, unde să locuiască, iar cum chiriile sunt destul de piperate, a găsit o altă soluție. Cea care i-a sărit în ajutor a fost nimeni alta decât dominatoarea Kenya, fostă concurentă la Chefi la Cuțite.

Narcis a “ispitit-o” pe dominatoarea Kenya

Când a văzut că tânărul se afla la ananghie, Kenya l-a luat imediat sub aripa sa protectoare. L-a găzduit pe Narcis aproximativ două săptămâni acasă la ea, fără să aibă pretenții financiare. Însă, a văzut din start potențial în tânărul musculos și tatuat. Iar el părea că nu are nicio intenție să părăsească domiciliul “salvatoarei” lui, iar acela a fost momentul în care fosta concurentă de la Chefi la Cuțite a luat o decizie neașteptată. Iar aici urmează partea picantă a poveștii noastre.

L-a văzut că e tânăr, atrăgător și cu lipici la domnișoare, așa că i-a spus să pună “osul la treabă”. Nu oricum, ci în fața camerei! Așa că ispita a reușit să “plătească” chiria în alt mod, a filmat împreună cu Kenya scene fierbinți pentru membrii loiali ai brunetei, care aveau acces la conținut premium. O mișcare foarte inteligentă din partea brunetei, care a rezolvat imediat situația. Acum înțelegem de unde vine încrederea de sine și șarmul ispitei. A făcut “training” intens cu dominatoarea, care, se pare, că are un tipar în ceea ce privește bărbații. Înalți, bine făcuți, așa cum e Narcis, dar și doctorul Auday, cu care fosta concurentă de la cooking show-ul de la Antena 1 a avut o legătură de scurtă durată.

