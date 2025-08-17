Ce s-a întâmplat cu sezonul secret de la Insula Iubirii?! Ispitele, trimise de urgență acasă!

Avem toate informațiile despre emisiunile ”pierdute” de la Insula Iubirii! La începutul pandemiei, producția și concurenții au mers să filmeze noul sezon tocmai în Republica Dominicană, însă ghinionul i-a lovit și s-au reîntors acasă cu coada între picioare! CANCAN.RO a aflat totul despre edițiile care nu au mai ajuns niciodată pe micile ecrane și despre ispitele care au fost trimise înapoi în țară fix înainte cu o zi de debutul show-ului!

Fix la începutul pandemiei, un nou sezon din Insula Iubirii trebuia filmat tocmai în Republica Dominicană. Știți cum e însă, schimbi locul, schimbi și norocul! Fix așa a fost și în acest caz! Odată cu noua țară în care trebuiau să filmeze, a apărut și ghinionul. După ce au selectat cinci cupluri, zece ispite masculine și zece feminine, echipa de producție a mers să înceapă show-ul peste mări și țări.

Din păcate însă, fix atunci a izbucnit și pandemia în America de Nord, așa că au început să se impună reguli din ce în ce mai stricte și să se închidă granițe de urgență. Nemaiputând să urmeze script-ul inițial, creat acasă, din cauza condițiilor impuse, producătorii au fost nevoiți să renunțe definitiv la toate ideile. Deși totul era pregătit, vilele erau gata să primească toți concurenții, iar angajații erau deja pe set, totul a fost lăsat baltă și anulat pe ultima sută de metri.

Ba mai mult, echipa de producție apucase deja să vorbească cu toate ispitele, să le spună de ce concurenți ar trebui să se apropie fiecare în parte, ce tactici să aplice și ce strategii să urmeze. Chiar înainte cu o seara că cele cinci cupluri să cunoască fetele și băieții de la Insula Iubirii, show-ul a fost anulat!

Ispitele care nu au mai apărut niciodată la TV

CANCAN.RO a aflat o parte dintre ispitele care au fost trimise înapoi acasă din Republica Dominicană, din cauza pandemiei. Printre ele se numără două veterane: Oana Monea, care este chiar și acum pe post în sezonul actual, și Irina Stroia, din sezonul cinci.

Și în cazul băieților ispite, șefii au încercat să recicleze concurenți mai vechi. Este vorba despre Cristian Costin Tufan, ispita cu care Marinela Mavrodin și-a înșelat iubitul în emisiune, și Robert Popescu, bărbatul cu care două concurente din sezoanele doi și trei au călcat strâmb. Așadar, au vrut să meargă la sigur și să aducă masculi feroce, care au dat mereu randament și și-au dus rolurile la bun sfârșit. N-a fost să fie însă, căci pandemia le-a stricat toate planurile!

Surpriza sezonului eșuat ar fi fost nimeni altul decât Dr. Auday. Estetician de meserie și cunoscut după presupusa idilă cu Bianca Drăgușanu și actuala relație cu fosta soție a lui Lino Golden, tânărul ar fi vrut să își încerce norocul și pe micile ecrane la acea vreme. Din nefericire, Insula Iubirii n-a fost să fie pentru el, așa că s-a reîntors în sala de operații.

