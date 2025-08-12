Fosta soţie a lui Lino Golden nu este singura care i-a căzut în „plasă” doctoraşului Auday. Dominatoarea Kenya a pus biciul pe el!

Poveștile din showbiz-ul românesc nu mai contenesc să ne surprindă. De data aceasta avem în prim-plan două personaje interesante, în jurul cărora au apărut mai multe controverse, pe care le vom dezbate în rândurile de mai jos. Nu vă mai ținem în suspans și vă spunem că este vorba despre nimeni altul decât Auday Al-Ahmad, medicul estetician al vedetelor, care în trecut, s-a iubit cu o fostă concurentă de la Chefi la Cuțite. CANCAN.RO are detalii picante despre întreaga poveste.

În ultima perioadă, doctorul Auday s-a bucurat de o notorietate impresionantă, de la colaborările pe care le-a avut cu Bianca Drăgușanu, până la relația cu fosta soție a lui Lino Golden. Medicul și Delia Salachievici au fost surprinși împreună la mare, iar apropierea dintre ei era mai mult decât evidentă. Nu s-au ferit de ochii curioșilor, dar nici nu au confirmat faptul că formează un cuplu, ceea ce a alimentat zvonurile legate de o posibilă relație între cei doi. Au spus că s-au cunoscut într-un context profesional, însă vor vedea cum vor evolua lucrurile pe parcurs.

Dar să ne întoarcem puțin în timp, atunci când esteticianul nu avea atât de multă notorietate și se iubea cu controversata Kenya, pe numele real Oana Stamate, fostă concurentă Chefi la Cuțite. Dinamica relației lor era una destul de interesantă, dar în același timp, și o dovadă a faptului că atunci când se îndrăgostesc, femeile fac totul pentru bărbații de lângă ele.

Esteticianul Auday s-a iubit cu dominatoarea Kenya de la Chefi la Cuțite

Relația pe care Auday Al-Ahmad a avut-o cu fosta concurentă de la Chefi la Cuțite ar putea spune multe și despre preferințele acestuia. Nu de alta, dar Kenya a șocat pe toată lumea atunci când și-a făcut apariția în cadrul emisiunii de cooking. Îmbrăcată în latex, bruneta a fost o apariție cel puțin neobișnuită, asta până în momentul în care a dezvăluit care este ocupația sa, iar atunci lucrurile au căpătat un alt sens.

Activitatea sa principală era pe site-urile pentru adulți, acolo unde era dominatoare, iar bărbații plăteau pentru a fi…sclavii ei. Toate acestea au în spate o poveste tristă, deoarece Kenya a fost nevoită să recurgă la astfel de activități pentru a-și întreține fiul bolnav. A rămas însărcinată la vârsta de 20 de ani, iar băiețelul ei s-a născut cu probleme, fiind diagnosticat cu epilepsie și tetrapareză spastică.

A încercat să lucreze în domeniul bucătăriei, însă banii nu erau suficienți pentru a avea grijă de ea și de fiul ei, tocmai de aceea s-a reorientat către un alt domeniu controversat. Însă pasiunea ei pentru gătit nu i-a impresionat doar pe jurați, ci și pe medicul Auday. Se pare că în perioada în care cei doi aveau o legătură, Kenya era cea care îi gătea toate mesele. Își formase deja un obicei din a-i lăsa preparatele în frigider, pentru ca doctorul să se poată servi atunci când dorește. Și nu orice fel de preparate, ci totul super sănătos, pentru sală.

Asta pentru că toate lumea știe că esteticianul pune mare preț pe aspectul său fizic. Iar bruneta nu îl ajuta pe Auday doar cu mesele atent preparate, ci și cu mijlocul de transport. Pe la colțuri se aude că mașina pe care o conducea medicul, care abia începea să cunoască celebritatea, îi aparținea chiar brunetei. Acum, întrebarea este dacă Kenya își exercita și abilitățile de dominatoare pe medicul vedetelor, și dacă da, cum se descurcă acum fosta soție a lui Lino cu aceste preferințe tabu?

