Auday Al-Ahmad, esteticianul vedetelor, prima REACȚIE după ce a fost surprins cu fosta soție a lui Lino Golden la mare

Prima reacție a lui Auday Al-Ahmad, esteticianul vedetelor, după ce a fost surprins în compania Deliei Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden. Este vorba sau nu despre o relație?Vă prezentăm cele mai noi declarații! Iată ce a mărturisit!

Nu este pentru nimeni un secret faptul că au apărut numeroase zvonuri după ce esteticianul preferat al celebrităților, Auday Al-Ahmad, a fost surprins zilele trecute pe litoral în compania Deliei Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden. Mulți s-au întrebat dacă între cei doi există sau nu sentimente.

Auday Al-Ahmad a decis să rupă tăcerea și să clarifice situația, pentru a pune capăt tuturor zvonurilor. Esteticianul susține că nu formează un cuplu cu Delia Salchievici. Cu toate acestea, a evitat să-și dea cu părerea cu privire la ce s-ar putea întâmpla „mai departe”. Cei doi s-au cunoscut într-un context profesional.

Delia Salchievici a trăit o frumoasă poveste de iubire alături de Lino Golden, însă au decis să divorțeze amiabil și să meargă pe drumuri separate în viață. Tânăra a dezvăluit că ruptura s-ar fi produs din cauza faptului că nu se mai potriveau, mai ales pentru că fiecare s-a dezvoltat diferit de-a lungul timpului.

„Pur și simplu, nu ne mai potriveam. Fiecare s-a dezvoltat în propriul fel. Nu ne mai potriveam. Ne-am dat seama de asta pe parcurs. Noi am încercat să facem lucrurile să funcționeze și în momentul în care ne-am dat seama că nu funcționează, am căzut de comun acord să ne separăm. Este ceva ce nici eu nu pot să îmi explic, pur și simplu s-a simțit că sentimentele s-au stins pe parcurs. Nu a fost nici extern, vreo altă persoană”, a declarat Delia, fosta soție a lui Lino Golden, la Antena Stars.

Lino Golden și Delia Salchievici au rămas în relații bune după divorț, mai ales pentru că nu au existat certuri între ei și au decis să se separe printr-o discuție calmă. Cu atât mai mult, nu putem să nu aducem în discuție faptul că deși s-au iubit, căsnicia lor a durat aproximativ un an.

„În continuare suntem în relații bune, pur și simplu am început, pe parcurs, să o luăm pe drumuri diferite, să nu ne mai potrivim. Am divorțat, este oficial divorțul. Am divorțat la starea civilă. Totul s-a întâmplat pe pace. Nu au fost certuri între noi, a fost o discuție calmă, totul de comun acord, pur și simplu nu ne-am mai înțeles, nu ne-am mai potrivit, fiecare s-a dezvoltat în propriul său fel, iar felul în care fiecare s-a dezvoltat nu mai coincidea. Am divorțat în luna aprilie a acestui an, noi eram căsătoriți din aprilie 2024, deci toată căsnicia a durat un an”, a mai spus Delia.