Decizia unui tribunal din Egipt. O prezentatoare cunoscută a fost condamnată la moarte

Decizia unui tribunal din Egipt. O prezentatoare cunoscută a fost condamnată la moarte
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Prezentatoare din Egipt, condamnată la moarte. Foto: Instagram
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Un tribunal din Cairo a decis condamnarea la moarte a prezentatoarei TV Sarah Khalifa și a altor unsprezece persoane, într-un dosar amplu de producere și trafic de droguri, potrivit presei oficiale egiptene.

Cazul a atras atenția publică din cauza notorietății prezentatoarei, cunoscută pentru emisiunea „Mission Impossible”, axată pe teme de securitate și criminalitate.

Decizia unui tribunal din Egipt

„Khalifa și 11 alte persoane au fost condamnate la moarte prin spânzurare pe baza acuzațiilor de formare a unui grup infracțional organizat specializat în procurarea materialelor folosite la fabricarea drogurilor, cu intenția de a le trafica, și deținerea și portul de arme și muniții neautorizate”, notează publicaţia Al-Ahram.

Sentința a fost emisă după consultarea Marelui Muftiu al Egiptului, procedură obligatorie în cazurile care implică pedeapsa capitală. Decizia poate fi contestată prin apel.

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Investigația a scos la iveală că Sarah Khalifa deține o clinică de chirurgie estetică și o companie de producție specializată în organizarea de evenimente, activități care, potrivit autorităților, ar fi fost folosite pentru a masca operațiunile ilegale.

O prezentatoare cunoscută a fost condamnată la moarte

În același dosar, ziarul Akhbar Al-Youm a relatat că inculpații au fost acuzați că „fabricau droguri sintetice cu intenția de a le trafica, importând din străinătate materialele folosite în procesul de producție”.

Conform informațiilor publicate de Al-Ahram, autoritățile au confiscat peste 750 de kilograme de droguri și materii prime, au descoperit două apartamente transformate în laboratoare clandestine și au găsit arme și muniții neautorizate. Într-un dosar separat, instanța a decis condamnarea lui Khalifa și a altor inculpați la cinci ani de închisoare pentru răpirea și agresarea unui tânăr.

Egiptul aplică pedeapsa cu moartea pentru infracțiuni precum omorul premeditat, terorismul, anumite forme de viol și traficul de droguri. Conform Comisiei Egiptene pentru Drepturi și Libertăți, în anul 2025 au fost pronunțate 541 de condamnări la moarte în Egipt.

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