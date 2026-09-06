Probleme pentru Ianis Hagi! Ce se întâmplă cu cota lui de piață în 2026

Cariera lui Ianis Hagi suferă în continuare din cauza accidentării sale din 2022. În ultimii patru ani, viața lui s-a schimbat radical și acest lucru i-a impactat și cota de piață. Află mai multe detalii!

Probleme pentru Ianis Hagi

Mijlocașul român în vârstă de 27 de ani este un soț și un tătic împlinit. Deși specialiștii în fotbal anticipau că la vârsta aceasta ar fi trebuit să fie la apogeul carierei sale, adevărul de pe teren este altul.

În 2022, Ianis Hagi era pe val. Apoi a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul drept și a fost nevoit să stea pe bară până în ianuarie 2023. După acest an de pauză, Rangers a decis să nu-i mai prelungească înțelegerea.

Cu toate că s-a întors pe teren de trei ani și jumătate, performanțele sale nu se mai ridică la nivelul anterior, înainte de accidentare și de operație.

Accidentarea i-a afectat performanțele

În prezent, Ianis Hagi activează pentru Alanyaspor, o formație de mijlocul clasamentului în Turcia. În 31 de meciuri, tânărul a reușit să marcheze 5 goluri și să ofere două pase de gol. Din cauza acestor performanțe scăzute, Alanyaspor l-ar fi pus pe Hagi Jr. pe „lista neagră“.

Potrivit presei internaționale, Ianis și-ar căuta o nouă echipă pe finalul perioadei mercato. Potrivit transfermarkt.com, evoluția sa de pe teren i-a afectat și cota de piață.

Ce cotă de piață are Ianis Hagi acum

În 2022, când Ianis Hagi era pe val și nu se accidentase, era cotat la 7 milioane de euro. În prezent, fiul lui Gică Hagi este evaluat la suma de 1,8 milioane de euro.

În aceste condiții, mulți microbiști sunt curioși ce se va întâmpla cu convocarea lui la naționala României. Antrenorul Gheorghe Hagi, în vârstă de 61 de ani, va trebui să publice lotul pentru primele partide din Liga Națiunilor.

România se va întâlni pe 25 septembrie cu Suedia, în deplasare, și pe 28 septembrie cu Bosnia, pe meleagurile natale. Mulți se întreabă dacă Ianis Hagi va fi convocat la lotul național sau nu, în condițiile în care a jucat doar 16 minute într-un meci oficial de la finalul sezonului și până acum.

Ianis Hagi a evoluat pe teren în duelul Eyupspor – Alanyaspor (2-1), în etapa a 3-a. Partida a avut loc pe 30 august. Apoi, în primele două runde din noua ediție a Superligii turce, Ianis nu a mai jucat deloc.

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