Fiul lui Ianis Hagi a împlinit un an! Mesajul emoționant transmis de părinți: „Cum am putut trăi vreodată fără tine”

Fiul lui Ianis Hagi a împlinit un an! Mesajul emoționant transmis de părinți: „Cum am putut trăi vreodată fără tine”
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Bucurie mare în familia lui Ianis Hagi! Fiul fotbalistului a împlinit astăzi, 20 august, un an, iar momentul a fost marcat așa cum se cuvine de către părinți. Micuțul Giorgios a fost sărbătorit, iar cu această ocazie părinții au postat câteva fotografii înduioșătoare în mediul online.

Ianis și Elena Hagi traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. În urmă cu un an, cei doi au devenit părinți pentru prima oară, iar de atunci întreaga lor atenție se concentrează pe fiul lor. Rolul de părinți li se potrivește de minune, iar astăzi au avut motiv de sărbătoare.

Micuțul Giorgios a împlinit un an și a fost serbat așa cum se cuvine. Ianis și Elena Hagi au împărtășit bucuria momentului și cu fanii lor din mediul online, unde au publicat mai multe fotografii de familie, accentul picând însă pe micuțul Giorgios. De asemenea, imaginile au fost însoțite de un mesaj emoționant.

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„Un an întreg în care te-am iubit, te-am privit cum crești și ne-am întrebat cum am putut trăi vreodată fără tine. La mulți ani de 1 an, băiețelul nostru dulce!”, a fost mesajul transmis de părinți.

Fiul lui Ianis Hagi a împlinit un an /Foto: Instagram @serbannitescuweddings

Ianis Hagi, despre viața de tătic

Deși Ianis Hagi preferă discreția atunci când vine vorba despre viața personală și familia sa, în urmă cu ceva timp a vorbit despre cum se simte viața de tătic. Fotbalistul a mărturisit că este în al nouălea cer de când fiul său s-a născut, iar micuțul a adus multă bucurie pentru întreaga familie, în special pentru Gică Hagi.

„Suntem tineri, atât Giorgios, cât și eu, și Elena, ne descoperim și ne redescoperim. Suntem la început de drum, dar ce am trăit până acum nu poate fi povestit. E cea mai tare experiență din viața mea.

Am 27 de ani și credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată. Este total diferit de cum credeam eu că va fi. La mama mă așteptam să fie așa, dar tata e total schimbat și mă bucură asta. Sunt fericit că am putut să îi aduc această fericire. Nu poate sta departe, la câteva săptămâni vine în vizită, vine pentru el, stă cu el tot timpul, și ziua, și noaptea”, declara Ianis Hagi, potrivit frf.ro.

 

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