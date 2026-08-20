„Am trecut pe verde”. Explicația șoferului de TIR care a spulberat o familie pe trecerea de pietoni din București

Apar noi informații în cazul accidentului din București, unde un TIR a lovit din plin trei pietoni. Cei trei, mama, fiul și bunica, traversau pe trecerea de pietoni în momentul impactului. Însă, șoferul TIR-ului a făcut acum declarații care pot schimba cazul. Bărbatul susține că a trecut pe culoarea verde a semaforului.

Un accident rutier grav a avut loc miercuri, 19 august, în jurul orei 13:55, pe Șoseaua Gării Cățelu din București. Un camion a lovit în plin trei pietoni, toți membri ai aceleiași familii. În urma celor întâmplate, o femeie de 29 de ani a murit, iar fiul ei și bunica acestuia au ajuns la spital.

Explicația șoferului de TIR care a spulberat o familie pe trecerea de pietoni din București

În urma accidentului, oamenii legii au demarat o amplă anchetă. Măsurătorile efectuate la fața locului de procurori și polițiști au confirmat că tânăra de 29 de ani, fiul ei de opt ani și bunica acestuia se aflau pe trecerea de pietoni în momentul impactului.

Însă, elementul care rămâne pentru moment incert este culoarea semaforului. Șoferul TIR-ului le-a mărturisit anchetatorilor că el a trecut pe culoarea verde a semaforului și că nu a observat pietonii.

„Am trecut pe verde semaforul. Nu erau pe trecere. Pe un loc nepermis, mai în față, pe aicea, dar nu pot să îmi dau seama. Nu am văzut nimica. Nu îmi amintesc nimic. Nu pot să îmi dau seama. Am simțit ceva că …atât. Am simțit ceva”, a declarat șoferul.

Ofițerii Brigăzii Poliției Rutiere a Capitalei au analizat imaginile surprinse de camere de supraveghere din zonă, care arată impactul. Însă, din cauză că aceste camere sunt situate la distanță destul de mare, nu este cert cine a trecut pe verde și cine a trecut pe roșu.

Oamenii legii urmează să stabilească acum dacă pietonii au traversat pe culoarea verde sau pe culoarea roșie a semaforului, mai ales având în vedere declarațiile făcute de șoferul de TIR. În acest caz a fost deschis un dosar penal în care se fac cercetări IN REM, pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

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