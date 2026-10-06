Prințul Marco poate avea probleme cu legea? Comentariul lui a stârnit revoltă în online: „Instigare la urmărire”

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Un nou scandal a izbucnit în mediul online în jurul fenomenului „Insula Iubirii”, după ce mai mulți creatori de conținut care au comentat și analizat sezonul emisiunii au ajuns în centrul unor controverse. În mediul online au apărut acuzații potrivit cărora unul dintre concurenții show-ului, Prințul Marco, ar fi oferit bani pentru obținerea adresei unei persoane.

Controversa vine într-un moment în care creatorii de conținut care urmăresc „Insula Iubirii” au devenit extrem de activi în mediul online. Aceștia discută episoadele, analizează comportamentul concurenților și reacționează la situațiile apărute în cadrul emisiunii. În unele cazuri, comentariile depășesc însă zona divertismentului, iar conflictele dintre participanți și cei care îi critică ajung să se mute în spațiul virtual.

Prințul Marco poate avea probleme cu legea?

Potrivit informațiilor prezentate în mediul online, tiktokerul Răileanu ar fi primit mesaje din partea lui „Prințul Marco”, după ce creatorul de conținut a făcut materiale în care comenta evenimentele și personajele din „Insula Iubirii”. Interacțiunea nu s-a oprit însă la simple replici între un concurent și un creator care vorbește despre emisiune.

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Ulterior, în spațiul public a apărut un comentariu în care era oferită suma de 100 de euro pentru obținerea adresei unei persoane. În speță, a tiktokerului Răileanu. Mesajul a atras rapid atenția utilizatorilor, mai ales prin faptul că era vorba despre localizarea unei persoane private și furnizarea unei informații personale.

Situația a început să ia amploare după ce mai multe persoane din mediul online au reacționat la ceea ce fusese publicat. Printre cei care s-au sesizat s-a numărat și influencera Evetastick, care a atras atenția asupra situației și a distribuit informațiile în mediul online.

„O să pun aici, mai jos, poza din comentariu, că știu că nu apare la reply. Și aș vrea pe această cale să îl încurajez pe Rareș, și pe toți ceilalți creatori care făceau content de insulă și acum sunt amenințați de familia regală, să depună plângere la poliție. Pentru amenințări, cel puțin. Da, intri lejer. Intră lejer pe codul penal”, a transmis influencera.

Reacția acesteia a venit într-un context în care creatorii care fac conținut despre „Insula Iubirii” au devenit tot mai implicați în discuțiile din jurul emisiunii. Tiktokerul Răileanu este unul dintre cei care au comentat constant sezonul, iar interacțiunea cu Prințul Marco a transformat o dispută online într-o situație mult mai serioasă.

Comentariul ar fi fost șters ulterior de Marco

Ulterior, cazul a ajuns și în atenția paginii de Instagram Schimbarea Suntem Noi, care a decis să se sesizeze public în legătură cu situația. Reprezentanții paginii au prezentat capturi ale comentariilor și au susținut că intenționează să formuleze o plângere penală.

În materialele distribuite, Schimbarea Suntem Noi atrage atenția asupra faptului că oferirea unei recompense pentru obținerea adresei unei persoane private poate ridica probleme serioase și poate reprezenta un risc pentru persoana vizată. Pagina susține că situația nu ar trebui tratată doar ca un conflict între persoane cunoscute din mediul online, ci ar trebui analizată de autorități. (VEZI GALERIA FOTO)

Mai mult, reprezentanții paginii îi încurajează și pe ceilalți creatori de conținut care s-ar afla în situații similare să nu ignore eventualele amenințări sau tentative de intimidare și să apeleze la poliție atunci când consideră că există un pericol sau că au fost încălcate prevederile legale.

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