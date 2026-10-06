Iubitul Valentinei a fost adus în România! Ce urmează acum pentru Vlad Bălțățeanu

Iubitul Valentinei a fost adus în România! Ce urmează acum pentru Vlad Bălțățeanu
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Bălțățeanu Vlad, principalul suspect în cazul Valentinei, tânăra de 28 de ani al cărei cadavru a fost găsit într-o valiză care plutea pe râul Olt, a fost adus marți, 6 octombrie, în România din Elveția. Poliția Română a preluat suspectul de la autoritățile elvețiene, iar acum urmează ca acesta să fie escortat în județul Vâlcea pentru punerea în executare a mandatului de arestare preventivă emis în lipsă pe numele său de către Tribunalul Vâlcea.

Bălțățeanu Vlad este principalul suspect în cazul Valentinei. Acesta a părăsit teritoriul României înainte ca fapta să fie descoperită de autorități. După o săptămână de la descoperirea macabră, în data de 28 septembrie, bărbatul s-a prezentat singur la sediul Poliției din Saint Gallen, Elveția.

Acum, Vlad Bălțățeanu a fost adus în România. Acesta urmează să fie preluat de autorități și să parcurgă procedurile judiciare în dosarul privind moartea Valentinei.

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„La data de 6 octombrie 2026, Poliția Română aduce în țară un bărbat, de 30 de ani, din Vâlcea, urmărit internațional, pentru săvârșirea infracțiunii de omor”, a transmis Poliția Română.

Bălțățeanu Vlad a fost adus în România /Foto: Inquam Photos – George Calin

Procedurile de extrădare au fost derulate prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), în baza mandatului de arestare preventivă emis sub acuzația de omor.

Valentina, găsită într-o valiză care pluta pe râul Olt

Bălțățeanu Vlad este principalul suspect în cazul Valentinei, tânăra al cărei cadavru a fost găsit într-o valiză care plutea pe râul Olt. Cazul a fost deschis după ce o persoană care se afla la pescuit pe malul râului Olt, în zona Barajului Ionești, județul Vâlcea, a sunat la Poliție și a anunțat că a observat un bagaj care plutea pe apă.

Din păcate, în interiorul valizei a fost descoperit cadavrul Valentinei. În urma descoperirii făcute în data de 22 septembrie, oamenii legii au deschis o amplă anchetă. În urma verificărilor efectuate de oamenii legii, pe trupul fetei au fost identificate mai multe urme de lovituri și 5 coaste rupte, anchetatorii stabilind că Valentina a avut parte de o moarte extrem de violentă.

Valentina și Vlad Bălțățeanu/ Foto: Facebook

Bălțățeanu Vlad s-a predat în Elveția

Deși a reușit să fugă din țară, la 7 zile de la macabra descoperire din județul Vâlcea, Bălțățeanu Vlad a fost prins. Mai exact, în data de 28 septembrie, bărbatul s-a prezentat singur la sediul Poliției din Saint Gallen, Elveția.

„La data de 28 septembrie 2026, o persoană a fost arestată în cantonul St. Gallen la solicitarea Oficiului Federal de Justiție (OFJ) și în baza unei alerte emise de România în Sistemul de Informații Schengen (SIS). Persoana este suspectată de uciderea unei femei în România”, a transmis Departamentul Federal al Justiției din Elveția.

 

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Foto: Inquam Photos – George Calin

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