Mărturia lui Vlad Bălțățeanu. Pe cine dă vina pentru moartea Valentinei și cum spune că ar fi găsit-o fără viață

Mărturia lui Vlad Bălțățeanu. Pe cine dă vina pentru moartea Valentinei și cum spune că ar fi găsit-o fără viață
Vlad Bălțățeanu. Sursa foto social media
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În noaptea dinaintea descoperirii macabre din râul Olt, Vlad Bălțățeanu s-ar fi certat cu Valentina și ar fi bătut-o cu o coadă de mătură, după care s-au culcat. Dimineața, când s-a trezit, tânărul de 30 de ani a realizat că Valentina nu mai respira. Speriat, acesta a vrut să o ascundă și să scape de cadavru. A înghesuit-o într-o valiză și a aruncat geamantanul în râul Olt. 

În ciuda probelor strânse de anchetatori împotriva sa, Vlad Bălțățeanu susține că nu el este criminalul Valentinei. Acesta ar încerca să mute atenția anchetatorilor către unchiul său, Grigore. Bărbatul a fost alături de el în ziua dinaintea tragediei, când s-au strâns cu toții la un grătar în curtea lui Vlad.

Valentina și Vlad Bălțățeanu/ sursă foto: Facebook

Pe cine dă vina Vlad Bălțățeanu pentru crima din valiză

Acesta a devenit în acest moment un martor cheie în dosarul morții suspecte a Valentinei. Unchiul lui Vlad susține că, în ziua precedentă celei în care Valentina a fost găsită în geamantan, a fost bătut crunt de nepotul său. Conform declarațiilor sale, el, Vlad, Valentina și câțiva prieteni se întâlniseră pentru a face un grătar în curtea tânărului.

Grigore susține că a fost jignit, închis într-o cameră fără geamuri și bătut crunt doar pentru că își exprimase dorința de a pleca acasă, într-un sat vecin. Vlad Bălțățeanu s-ar fi înfuriat atât de tare încăt a reacționat extrem de violent. În urma bătăii primite, unchiul lui Vlad Bălțățeanu a avut nevoie de spitalizare.

Cum a fost prins Vlad Bălțățeanu

Marți, 22 septembrie, trupul neînsuflețit al Valentinei Tănăsie, în vârstă de 28 de ani, a fost descoperit într-o valiză plutind în râul Olt. În urma verificărilor efectuate de oamenii legii, pe trupul fetei au fost identificate mai multe urme de lovituri și 5 coaste rupte, anchetatorii stabilind că fata a avut parte de o moarte violentă.

Vlad Bălțățeanu, iubitul tinerei, a devenit principalul suspect în cazul omorului. Tânărul de 30 de ani reușise să fugă din țară înainte ca trupul să fie descoperit, pe numele său fiind emis un mandat de arestare în lipsă și o alertă de urmărire internațională. La 7 zile de la macabra descoperire din județul Vâlcea, acesta a fost prins.

„La data de 28 septembrie 2026, o persoană a fost arestată în cantonul St. Gallen la solicitarea Oficiului Federal de Justiție (OFJ) și în baza unei alerte emise de România în Sistemul de Informații Schengen (SIS). Persoana este suspectată de uciderea unei femei în România”, a transmis Departamentul Federal al Justiției din Elveția.

În aceste momente, suspectul se află în arest în Elveția, după ce a fost prins în cantonul Saint Gallen. Procedura a fost demarată la solicitarea Oficiului Federal de Justiție, în baza alertei introduse de România în Sistemul de Informații Schengen. Potrivit datelor din anchetă, acesta ar fi reușit să plece din țară cu ajutorul unui prieten, urmând un traseu prin Ungaria, Slovacia, Italia și Austria, înainte de a ajunge pe teritoriul elvețian.

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