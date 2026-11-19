Vremea se anunță problematică în mai multe regiuni ale țării, unde există risc de inundații și formare de viituri. Autoritățile au emis, joi, o avertizare hidrologică de cod portocaliu, după ce precipitațiile pot determina creșteri importante ale debitelor unor râuri. Alerta vizează mai multe cursuri de apă din nordul și vestul României, iar populația din zonele expuse trebuie să fie atentă la evoluția fenomenelor meteorologice.

Avertizarea intră în vigoare joi, începând cu ora 12:00, și vizează sectoare de râuri din județele Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin și Timiș. În aceste zone există posibilitatea producerii unor scurgeri importante pe versanți, a torenților și pâraielor, dar și a unor viituri rapide pe râurile mici.

Cod portocaliu de inundații în cinci județe. Ce râuri sunt vizate

Potrivit avertizării hidrologice, cele mai ridicate riscuri sunt semnalate în bazinele hidrografice Vișeu, Iza și Lăpuș, din județul Maramureș. Sunt vizate atât sectoarele superioare ale acestor râuri, cât și afluenții din bazinele mijlocii și inferioare.

Pe lista zonelor aflate sub cod portocaliu se mai află râul Tur, în amonte de acumularea Călinești Oaș, în județul Satu Mare, precum și Someșul Mare, pe sectorul din amonte de stația hidrometrică Nepos, din județul Bistrița-Năsăud.

Un risc de creștere a nivelurilor de apă este semnalat și în bazinul râului Timiș. Avertizarea se referă la sectorul din amonte de stația hidrometrică Sadova, dar și la afluenții de pe porțiunea cuprinsă între sectorul din aval de Sadova și cel din amonte de stația hidrometrică Lugoj. Zonele vizate se află în județele Caraș-Severin și Timiș.

Creșterile de debite pot favoriza depășirea cotelor de apărare și apariția unor inundații locale, în special în apropierea cursurilor de apă și în zonele joase.

Cod galben de viituri în vestul țării. Avertizarea vizează și Dunărea

Pe lângă avertizarea de cod portocaliu, hidrologii au emis și un cod galben de inundații, care acoperă o zonă mai extinsă. Atenționarea este valabilă de joi până vineri, la ora 18:00, și vizează mai multe bazine hidrografice din jumătatea vestică a României.

Printre cursurile de apă monitorizate se numără râul Bega, pe sectorul din amonte de stația hidrometrică Balinț și pe afluenții aferenți porțiunii dintre Balinț și Remetea. Sunt vizate județele Timiș și Arad.

De asemenea, avertizarea include râurile Timiș, Bârzava și Moravița, în județele Caraș-Severin și Timiș, precum și râurile Caraș și Nera, din județul Caraș-Severin.

Un alt bazin hidrografic aflat sub atenționare este cel al râului Cerna, unde sunt vizate sectorul superior și afluenții din bazinele mijlocii și inferioare. Zonele afectate se află în județele Gorj și Caraș-Severin.

Dunărea se numără, la rândul său, printre apele vizate de avertizarea hidrologică, pe fondul riscului de creștere a nivelurilor.

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