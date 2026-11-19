Aflat până acum câteva luni în comă de gradul 3, în urma unui accident rutier, tatăl lui Abi Talent a avut zile și și-a revenit aproape miraculos. Julien Panțic a fost externat recent de la Spitalul Floreasca, însă cu gând de răzbunare! Devenit deja abonat al dosarelor penale, acesta a ajuns iar în centrul unui scandal cu amenințări, fiind acuzat inclusiv că a încălcat un ordin de protecție. CANCAN.RO are detalii în exclusivitate.

Tatăl lui Abi Talent a fost la un pas de moarte, după ce la începutul acestui an s-a răsturnat cu mașina pe sensul de mers către Buzău. Pompierii de la descarcerare l-au extras inconștient din fiarele contorsionate ale mașinii.

Ulterior, Julien Panțic a fost transferat la Spitalul Floreasca din București, unde a stat în comă de gradul 3 timp de câteva luni.

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, se pare că bărbatul și-a revenit din starea critică, ba chiar a fost și externat. Însă cum a ajuns acasă, i-au bătut la ușă prima oară ”datoriile”.

Acesta a fost chemat să presteze muncă în folosul comunității, ca obligație impusă după o condamnare de doi ani cu suspendare, primită în 2024, pentru acuzații de proxenetism.

Avocatul său a depus în instanță documente medicale, printre care un examen CT și un bilet de externare, care să demonstreze că Julien Panțic și-a pierdut temporar capacitatea de muncă.

Convinși de acte, judecătorii au dispus încetarea obligației de a presta cele 100 de zile de muncă în folosul comunității la Spații Verzi.

Însă problemele lui merg mai departe. Tatăl lui Abi Talent are un nou dosar, pentru amenințare și încălcarea unui ordin de protecție, înregistrat în urmă cu doar câteva zile la Judecătoria Pătârlagele.

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