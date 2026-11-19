Oana Monea nu s-a ferit să spună lucrurilor pe nume. Fosta ispită de la „Insula Iubirii”, care activează ca trainer în machiaj semipermanent, reconstrucția sprâncenelor și micropigmentare, a analizat aspectul concurenților din emisiune. De această dată, în atenția sa a intrat Prințul Marco, despre care a avut câteva observații destul de acide. Blondina nu a fost deloc încântată de felul în care acesta își aranjează sprâncenele și a atras atenția asupra unui detaliu care, în opinia sa, îi schimbă prea mult aspectul.

De-a lungul timpului, Oana Monea a publicat mai multe videoclipuri în care a analizat sprâncenele concurentelor de la „Insula Iubirii”. Aceasta a urmărit forma, culoarea, grosimea și tehnicile de micropigmentare, oferind inclusiv note pentru estetică.

Deși nu este adepta intervențiilor exagerate și consideră că aspectul natural este important, fosta ispită nu s-a ferit să spună atunci când anumite alegeri în materie de beauty nu au fost pe gustul ei.

Ce nu i-a plăcut Oanei Monea la sprâncenele Prințului Marco

Dacă până acum analiza sa s-a concentrat în special asupra concurentelor, la solicitarea internauților, Oana Monea a trecut în revistă și sprâncenele lui Marco. Concurentul, care își dorește să aibă întotdeauna o imagine îngrijită și un aspect impecabil, nu a primit tocmai aprecieri din partea specialistei.

Oana Monea a explicat că nu agreează sprâncenele pensate sau stilizate excesiv în cazul bărbaților. Mai mult, blondina a observat că zona sprâncenelor lui Marco pare să fi fost evidențiată și cu produse de machiaj, în special concealer, lucru care nu a fost deloc pe placul său. Aceasta a mărturisit că s-a abținut până acum să facă asemenea comentarii, însă, pentru că urmăritorii i-au cerut în repetate rânduri să își spună părerea, a decis să analizeze și acest caz.

„Nu îmi plac sprâncenele făcute la bărbați. Nu îmi plac sprâncenele pensate la bărbați. La Marco mi se pare că este vorba și de un concealer, pentru că zona este mult prea albă. Cred că există acolo și make-up. Ce să zic acum, nu îmi place, de asta m-am abținut să nu comentez în tot timpul acesta, dar tot îmi cereți. Nu știu dacă vreau să dau o notă aici. Nu arată bărbătesc”, a spus Oana Monea.

Ce note au primit concurentele analizate de fosta ispită

Prințul Marco nu este singurul concurent de la „Insula Iubirii” care a ajuns în atenția Oanei Monea. Fosta ispită a evaluat anterior sprâncenele concurentelor. Mai mult, unele dintre verdictele sale au fost destul de tranșante.

Vedeta a analizat sprâncenele concurentelor din sezonul 10 al emisiunii, acordând note în funcție de forma, culoarea și aspectul acestora. Bianca Iotu și Bianca Ghiurcă, cunoscută și drept „Principesa”, au primit câte 5 puncte din 10.

În cazul Biancăi Iotu, specialista a fost deranjată de nuanța prea închisă și de stilul pe care l-a considerat demodat. Nici sprâncenele Biancăi Ghiurcă nu au convins-o. Totuși, ea a precizat că ar fi suficiente câteva modificări pentru a obține un rezultat mult mai armonios.

Claudia a primit nota 6, în timp ce Mira și Armina au fost evaluate cu 7 din 10. Cea din urmă a fost apreciată pentru naturalețea sprâncenelor, Oana Monea considerând că nu este obligatoriu ca acestea să fie perfect conturate pentru a arăta bine. Natasha a obținut nota 8, însă nici în cazul ei specialista nu a considerat că rezultatul este lipsit de imperfecțiuni.

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