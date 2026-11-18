Deși Insula Iubirii încă nu s-a terminat, mulți dintre fanii show-ului îi urmăresc îndeaproape pe concurenți și au aflat că Prințul Marco și Bianca Ghiurcă au rămas împreună. Cei doi nu s-au ascuns deloc și au încălcat contractul semnat cu Antena 1. Însă, deși a ales-o pe soția sa, ispita Gabriella nu a uitat deloc de Marco și a transmis un nou mesaj cu subînțeles la adresa acestuia.

Între Prințul Marco și Gabriella se pare că s-a legat o adevărată poveste de dragoste în Thailanda. Ambii și-au mărturisit sentimentele și chiar au încălcat orice limită impusă de Bianca. Aceștia au împărtășit chiar momente intime și s-au lăsat complet purtați de val. Însă, deși trăirile din Thailanda au fost puternice, la final cei doi au mers pe drumuri separate. Dar chiar și așa, Gabriella pare că încă se gândește la Marco.

Ispita Gabriella, mesaj cu subînțeles pentru Prințul Marco

La Insula Iubirii, Marco a mărturisit că s-a îndrăgostit de Gabriella. Conform declarațiilor făcute de acesta, ispita a reușit să trezească în el sentimente și dorințe pe care le uitase de ani buni. De asemenea, aceștia s-au completat reciproc și s-au distrat pe cinste în Thailanda.

Cele 21 de zile petrecute alături de Gabriella au venit pentru Marco precum o eliberare. Având o parteneră extrem de geloasă, concurentul s-a bucurat de libertate alături de ispită și a învățat de la ea cum să se bucure, din nou, de plăcerile mici ale vieții.

Ei bine, recent Gabriella a transmis un nou mesaj subtil în mediul online pentru Marco, făcând referire exact la aceste lucruri. Mai exact, aceasta s-a filmat ascultând o melodie în limba spaniolă și din versurile piesei a desprins un mesaj pentru soțul Biancăi.

„Cu sufletul împăcat, pentru că măcar te-am învățat ce înseamnă să trăiești frumos, iar asta nu vei uita niciodată”, a fost mesajul de care Gabriella a însoțit clipul postat în mediul online.

Pentru urmăritorii acesteia a fost clar că mesajul i se adresează lui Marco, având în vedere cele întâmplate până acum la Insula Iubirii. Nu de alta, dar în ultimele episoade ale emisiunii de la Antena 1, ispita i-a mărturisit concurentului că s-a îndrăgostit nebunește, iar acum pare că suferă.

„Te iubesc mult. Nu suntem prieteni, eu nu pot să fiu prietena ta. Te iubesc mult și îmi e frică că o să îți dai seama de tot prea târziu. Inima mea îmi spune că te iubesc. Eu mă îndrăgostesc repede, dar nimeni nu a fost ca tine. Să știi că m-am îndrăgostit mult”, i-a mărturisit Gabriella lui Marco printre lacrimi.

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Foto: Instagram, captură Antena 1